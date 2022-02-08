Ср, 9.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ! ⟩ Выиграй ужин от самого талантливого и профессионального суши шефа Таллинна

JahuSushi и портал Limon разыгрывают великолепный суши-ужин от самого талантливого и профессионального суши шефа Таллинна Николая Драгуна.

В ужин на двоих стоимостью 100 евро входят сашими, нигири, авторские роллы и игристое вино. К каждому блюду комментарии от шефа.

Чтобы участвовать в розыгрыше, убедитесь, что являетесь подписчиком страниц JahuSushi и Limon в Facebook, поделитесь публикацией и отметьте в комментариях под постом того, с кем хотите пойти на ужин!

Победителя мы выберем в эту пятницу, 11 февраля! Удачи!

НАВЕРХ
Back