ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ! ⟩ Выиграй ужин от самого талантливого и профессионального суши шефа Таллинна
JahuSushi и портал Limon разыгрывают великолепный суши-ужин от самого талантливого и профессионального суши шефа Таллинна Николая Драгуна.
JahuSushi и портал Limon разыгрывают великолепный суши-ужин от самого талантливого и профессионального суши шефа Таллинна Николая Драгуна.
В ужин на двоих стоимостью 100 евро входят сашими, нигири, авторские роллы и игристое вино. К каждому блюду комментарии от шефа.
Чтобы участвовать в розыгрыше, убедитесь, что являетесь подписчиком страниц JahuSushi и Limon в Facebook, поделитесь публикацией и отметьте в комментариях под постом того, с кем хотите пойти на ужин!
Победителя мы выберем в эту пятницу, 11 февраля! Удачи!