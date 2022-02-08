ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ! ⟩ Выиграй ужин от самого талантливого и профессионального суши шефа Таллинна

В ужин на двоих стоимостью 100 евро входят сашими, нигири, авторские роллы и игристое вино. К каждому блюду комментарии от шефа.

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