Гороскоп на 9 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

Овны могут с полным правом радоваться жизни. Появятся новые друзья и возможность улучшить свои жилищные условия. Многие создадут семьи, станут кропотливо и безропотно сооружать и устраивать свою жизнь. Вы слишком бережливы. Если ваш партнер легко тратит деньги, то из-за этого у вас могут возникнуть проблемы. Вам придется преодолеть слишком много препятствий на пути к счастью.

Телец

Двойственный, противоречивый день. Влияние планет то будет тормозить дела, то укреплять. Если вы заслужили, появятся новые возможности для работы, самосовершенствования, но при этом вы можете потерять то, чем дорожили. Надо следить за ходом своих мыслей, подписание документов лучше отложить. И вообще этот период следует рассматривать как время, которое надо прожить тихо.

Близнецы

Многих Близнецов сегодня будет мучить вопрос что важнее - дом или работа? Конечно, в этот день важно уделить внимание семье и родственным отношениям; это явно поднимет ваш социальный статус.

Рак

Положение планет может спровоцировать ссоры из-за новоявленных друзей. Вы можете встретить человека, который окажет негативное влияние на вашу жизнь. Избегайте случайных знакомств и финансовых авантюр.

Лев

Вы благородный человек и надежный друг. У вас широкий круг интересов, а ваша работа доставляет вам много удовольствия. Благодаря этому вы способны чувствовать себя вполне комфортно. Продолжайте придерживаться девиза: «Делу - время, потехе - час!»

Дева

Вам будет сложно найти партнера, поскольку вы боитесь, что вас могут незаслуженно обидеть. Старайтесь не думать о вероятных неприятностях и избавьтесь от обидчивости - вашего самого большого недостатка.

Весы

День символизирует обновление, очищение, реорганизацию. Стремление к переменам не ограничится личной и профессиональной жизнью. Многим Весам вдруг покажется, что квартира или дом требуют капитального ремонта. Все домашние заботы и хлопоты сулят успех. Стройте, перестраивайте, ремонтируйте на здоровье, но, как говорится, без фанатизма.

Скорпион

Этот день принесет стрессы и напряжение. Вас легко можно будет вызвать на спор, особенно во второй половине дня. Вы можете даже похудеть, на диету садиться не нужно. А в результате — низкое давление. Хорошо бы вам посетить бассейн, хорошо бы заняться аквааэробикой.

Стрелец

Большую роль в профессиональных успехах сыграет связь с зарубежными партнерами. Не возбраняются кредиты и инвестиции, но вас могут подвести те, кого вы считали непререкаемым авторитетом, в том числе люди издалека.

Козерог

Вы не сможете полностью расправить свои паруса — доходы будут перекрываться расходами. Не стоит рассчитывать на легкие успехи. Иногда вам может показаться, что вы стоите на краю гибели. Не поддавайтесь эмоциям и работайте, и вам непременно повезет. Благоприятны расширение дела, аренда и ремонт офиса.

Водолей

День неудачен для серьезных шагов в профессиональной деятельности, работы с документами. Если же речь идет о легких деньгах, то вы наверняка проиграете, если пойдете на риск. И крупным бизнесменам, и частным предпринимателям необходимо быть крайне внимательными, подписывая документы или оговаривая условия будущего сотрудничества.

Рыбы