ГАЛЕРЕЯ ⟩ Новое качественное место появилось на чилл-карте Таллинна: смотрите, кто пришел на открытие Opium Lounge

Жизнь в большом городе практически не оставляет возможности для того, чтобы расслабиться. И, к сожалению, не всегда есть время для отдыха на курорте или в СПА-центре. Постоянные стрессы, шум заставляют людей искать уголки для полноценного отдыха в городах, и таким местом, несомненно, станет Opium Lounge.

Назначение лаунжа - отдых и приятное времяпрепровождение. Обычно такой формат предусматривает те же услуги, что и бары и кафе. Но лаунжу Opium присущ свой стиль. Здесь богатый выбор алкогольных напитков и авторских коктейлей, есть потрясающе вкусные суши, всегда приглушенное освещение и эксклюзивный интерьер, расслабляющий кальян, освобождающий голову от лишних мыслей, и мелодичная музыка, мягкие диваны и непринужденная атмосфера, словом, Opium Lounge - это искусство отдыха, которое поражает в самую душу.

В новом месте любителей качественного сервиса Opium Lounge два этажа: первый - с отдельным залом для спокойного досуга, где можно и поработать, и с залом для проведения шоу и презентаций, второй - зал для вип-гостей. Летом будет работать и терраса.