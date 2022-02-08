ТОП-10 ⟩ Самые длинные российские сериалы

Итак, рассказываем в порядке возрастания:

«Счастливы вместе»

Открывает наш топ сериал «Счастливы вместе». В нем 365 серий. Это адаптация американского телесериала «Женаты… с детьми». Транслировался на ТНТ. Телесериал повествует о жизни продавца обуви Геннадия Букина.

Впрочем, даже после завершения сериала актриса из него Наталья Бочкарева успела попасть в заголовки СМИ. В 2019 году получившая известность благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе» Бочкарева была задержана. У нее нашли наркотики.

Наталья Бочкарева в образе Даши Букиной ФОТО: Кадр из видео

«Обреченная стать звездой»

На девятом месте расположилась телесага «Обреченная стать звездой» с Анной Снаткиной в главной роли.

На протяжении 366 серий нам рассказывают историю провинциальной девушки, которая стремится на сцену. Сериал частично вдохновлен биографией звезд российского шоу-бизнеса. К примеру, история любви главных героев напоминает встречу Игоря Николаева с Наташей Королевой.

«Папины дочки»

Как же в этом списке не может быть комедийного сериала «Папины дочки»? На протяжении 410 серий зрители наблюдали за жизнью пяти девочек, которых сначала воспитывал отец-одиночка, а после его сменила очаровательная мама.

Маша, Даша, Галина Сергеевна, Женя и Пуговка стали настоящими всенародными любимицами.

"Папины дочки" ФОТО: Wikipedia.org

«Кармелита»

На седьмом месте расположился сериал «Кармелита» - 458 серий. Это российская мелодраматическая сага, которая вышла на экраны в 2005 году. Она о традициях цыган, любви и страсти. Сериал имел невероятный успех у зрителей.

«Улицы разбитых фонарей»

Шестое место - «Улицы разбитых фонарей» (502 серии). Сериал вышел на экраны 24 года назад и завоевал настоящую народную любовь. Он получил не просто продолжение, а целое ответвление и разделение своих персонажей на совсем разные телепроекты.

Этот детективный телевизионный сериал по мотивам произведений писателя Андрея Кивинова насчитывал 16 сезонов. В нем рассказывалось о буднях сотрудников милиции, а потом - полиции. Каждый эпизод - это отдельная детективная история.

«Институт благородных девиц»

Сериал «Институт благородных девиц» рассказывает о жизни молодых воспитанниц Московского института благородных девиц. Девушки ходят на занятия и готовятся к выпуску, но учеба - не единственное, что их волнует.

В строгом, размеренном мире их учебного заведения юные дворянки все равно находят возможность влюбляться, плести интриги, хранить тайны и планировать свое будущее. В сериале 519 серий.

«Воронины»

На четвертом месте находится популярный сериал «Воронины». В нем 556 серий. Это российская адаптация популярного американского ситкома «Все любят Рэймонда». Правда, только с 1-го по 10-й сезон, а вот с 11-го по 24-й это уже фантазия российских сценаристов.

Анна Фроловцева. Кадр из сериала "Воронины" ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

«Солдаты»

Обладателем бронзы становится сериал «Солдаты» - 557 серий. Премьера комедийного сериала про армию состоялась 23 августа 2004 года на канале РЕН ТВ. За первый сезон было отснято 16 серий и еще 2 спецсерии «Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год!».

«Обручальное кольцо»

На втором месте по количеству эпизодов находится сериал «Обручальное кольцо» - 820 серий. Это запутанная теленовелла о трех разных людях, которые встретились в поезде до Москвы.

Провинциалка Настя Лапина едет, чтобы помочь своей матери Вере, которая сидит в тюрьме за другого человека. Она мечтает найти отца, а в этом ей поможет обручальное кольцо матери, но кольцо в поезде крадут...

«След»