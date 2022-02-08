ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Выставка разбитых сердец в Solaris: какие ужасы пережили жители Эстонии при расставании

Вы когда-нибудь думали о том, что возвращаетесь из командировки на несколько дней раньше, а дома вас ждет неприятный сюрприз? Представьте себе ситуацию: приходите с цветами домой, а в постели вместе с любимой находится другой человек. Возможно, вы уже сталкивались в жизни с чем-то подобным. Знайте: вы со своей проблемой не одни!

Вас тоже выбило из колеи расставание с любимым человеком, и некоторые предметы, постоянно напоминают о нем, как будто сыплют соль на рану?

Пришло время избавиться от тяжелых воспоминаний. Пришло время сжечь его большой серый свитер, цепочку, украшенную небольшим колечком, которая должна была символизировать вечную любовь, фестивальный браслет, который напоминает вам о первом совместном походе на концерт…

В торговом центре Solaris собраны интересные истории о расставании жителей Эстонии, открыта целая выставка, чтобы помочь людям скорее избавиться от тяжелых воспоминаний и открыть сердце для новой любви. Эти истории были выбраны из числа тех многих историй, о которых повествует выставка.