Стало известно о родстве известного эстонского телеведущего и бывшего премьер-министра

«Мы узнали, что во время Северной войны наши общие предки Тоомас и Тийу жили в деревне Лыйюсе в Рапламаа. Мы договорились с Марко, что когда потеплеет, поедем вместе смотреть эту деревню. По данным Википедии, на каждого жителя там приходится не менее гектара земли, по словам Фреда Пусся, изучавшего наши семьи, к сожалению, дом Тоомаса и Тийу не сохранился. Это было бы настоящим чудом, все-таки три столетия прошло», — добавил экс-премьер.