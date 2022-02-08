Стало известно о родстве известного эстонского телеведущего и бывшего премьер-министра
В первом эфире программы Ringvaade на этой неделе ее ведущий Марко Рейкоп узнал, кто его дальний родственник.
В первом эфире программы Ringvaade на этой неделе ее ведущий Марко Рейкоп узнал, кто его дальний родственник.
Недавно запущенная серия программ Анны Пиль «Твой новый родственник» объединяет людей с их дальними родственниками. Найти родственников помогает директор Эстонского центра личной истории Фред Пуссь.
Пуссь был гостем на вчерашнем шоу Ringvaade и объявил, кто является известным родственником ведущего Марко Рейкопа. Выяснилось, что дальним родственником Рейкопа является бывший премьер-министр Таави Рыйвас.
Рыйвас является внуком двоюродного брата Рейкопа в седьмом поколении, то есть Рейкоп является двоюродным братом бабушки Рыйва в седьмом поколении.
«Сегодня я узнал о существовании нового родственника. Разрешите представить: Марко Рейкоп, двоюродный брат моей бабушки Гунды в седьмом поколении по отцовской линии!» - Рыйвас представил своего нового родственника в социальных сетях.
«Мы узнали, что во время Северной войны наши общие предки Тоомас и Тийу жили в деревне Лыйюсе в Рапламаа. Мы договорились с Марко, что когда потеплеет, поедем вместе смотреть эту деревню. По данным Википедии, на каждого жителя там приходится не менее гектара земли, по словам Фреда Пусся, изучавшего наши семьи, к сожалению, дом Тоомаса и Тийу не сохранился. Это было бы настоящим чудом, все-таки три столетия прошло», — добавил экс-премьер.