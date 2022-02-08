ВИДЕО ⟩ Два способа повесить джинсы, чтобы они не падали: берем на заметку!
Стилист Ефремова Юлия @efremova_july показала два способа, как повесить джинсы, чтобы те не падали с вешалки, пишет «Рамблер».
Стилист Ефремова Юлия @efremova_july показала два способа, как повесить джинсы, чтобы те не падали с вешалки, пишет «Рамблер».
Первый способ — положить одну штанину на другую, чтобы они как бы удерживали друг друга. Второй — повесить джинсы на петельку в поясе. Ролик с объяснением набрал в TikTok 9,2 тысячи лайков.
В комментариях подписчики благодарят Юлию за ценный лайфхак: «Спасибо большое!», «Спасибо. Полезно», «Молодец. Спасибо. Очень просто и логично. Поругался со своим мозгом, такие очевидные и простые решения, а он не додумался...».
@efremova_stylist 2 способа, как повесить джинсы и брюки, чтобы они не падали👖 #lifehack #какскладыватьвещи #джинсы #лайфхак ♬ Kiss Me More (feat. SZA) - Doja Cat