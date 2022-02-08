ВИДЕО ⟩ 59-летняя Жанна Агузарова вышла на сцену в микрошортиках

Этого вечера поклонники «космической» певицы ждали давно: впервые за много лет Жанна Агузарова дала сольный концерт в Москве. Артистка выступила 5 февраля в московском клубе «Главклуб». Зал был полон, зрители с нетерпением ждали появления легенды российского шоу-бизнеса. Певица позволила себе опоздать на 40 минут, но даже это не испортило настроения фанатов звезды.

59-летняя Агузарова славится эпатажным стилем в одежде, и в этот раз артистка не стала изменять себе. Жанна вышла на сцену в коротких шортиках, едва прикрывавших ее ягодицы. Образ дополнили ботфорты, футболка с ярким принтом и темный жакет. Агузарова то и кокетничала с залом, как в былые времена. Промокнув лоб платочком, Жанна кинула его зрителям и картинно смутилась, когда кусочек материи угодил кому-то по лбу.

Агузарова долгое время не появлялась на публике, и многие зрители поразились тому, как изменилась их любимица. Судя по всему, Жанна следует модным тенденциям в косметологии и пользуется всеми новейшими достижениями в этой отрасли. Певица явно увеличила губы и закачала в щеки филлеры, чтобы стереть с лица следы возраста.

Зрители ждали, что Жанна исполнит свои хиты, однако певица не торопилась баловать ими публику.

«Концерт был длинный и по современным меркам начался почти вовремя, 40 минут – это не опоздание. Но... Жанна предпочла петь, что она хочет, а не то, за что ее любила и любит публика. Где-то только через час она спела "Жёлтые ботинки", первую приличную песню в концерте, а потом было еще полчаса экспериментов с моими ушами, – написала одна из зрительниц в Instagram. – И даже в конце, когда стали наконец-то звучать "Мне хорошо рядом с тобой", "Будь со мной", "Королева красоты", это не очень спасло ситуацию. Публику было не удержать, народ дружно валил к выходу. У тебя столько хитов, а ты гонишь какое-то фуфло? В общем, безусловно, это право артиста – петь, что хочешь. Но и мое право не покупать больше билетов на подобное унылое зрелище. И, знаете, я им не премину воспользоваться. Жанна теперь будет для меня исключительно существовать как музыка в телефоне.

Впрочем, самые преданные поклонники королевы рок-н-ролла остались довольны. Ведь не каждый день их любимица поет живьем.

«В эпоху коронавируса королева рок-н-ролла дала двухчасовой концерт, находясь на расстоянии протянутой руки от танцпола. Да, не спела несколько своих самых известных старых хитов, и это минус. Зато эпатировала публику по полной! Все-таки она неземная, поэтому ей всё простительно», – поделилась эмоциями другая посетительница концерта.