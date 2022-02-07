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Гламурные брюнетки и блондинки: смотрите, кто пришел на премьеру нового отечественного сериала

Скоро в эфире канала TV3 выходит эстонский сериал «Любовь». Премьера сериала прошла в кинотеатре Coca-Cola Plaza.

Хенрик Норманн, режиссер и один из сценаристов «Любви», подтверждает, что это прекрасная и романтическая история любви молодых людей. «Это похоже на сказку, в которой мы все хотели бы поучаствовать. Прекрасна и по содержанию, и по форме, доказывая, что любовь с первого взгляда возможна!»

Главные герои — Марко Матвере и Дезире Мумм, юные звезды — Лисет Лойгу и Оскар Симэн.

Помимо романтики, сериал полон приключений и неожиданных поворотов.

В понедельник состоялась премьера сериала в кинотеатре Coca-Cola Plaza, куда пришли местные звезды.

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