Гороскоп на 8 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

Нерадивые подчиненные могут довести вас до ярости. Чтобы совершенствоваться, иногда просто необходимо рискнуть и взять на себя ответственность. Чтобы понять, какой у вас потенциал, необходимо действовать вопреки обстоятельствам.

Телец

Деловая активность Тельцов как бы замирает, находясь в относительно спокойном состоянии, что для многих представителей этого знака означает необходимость заниматься ранее начатыми делами и проектами. Будьте самокритичны - это качество позволит вам склонить на свою сторону многих и сделать все, чтобы вам доверяли.

Близнецы

Многих Близнецов ждет карьерный рост, если, конечно, они этого захотят. Во всяком случае преград здесь они не встретят. Обратите внимание на свой офис. Возможно, в нем что-то стоит усовершенствовать.

Рак

Многие представители этого знака почувствуют в себе возросшие способности лидеров, проявят незаурядную самоуверенность и созидательную энергию для реализации собственных планов. Интенсивно генерируйте самые различные идеи - какая-то из них приведет вас к успеху.

Лев

Денежные дела и контакты могут стать сильным стимулом для того, чтобы Львы расширили круг общения, могли отправиться в путешествие, а то и удариться в романтические приключения. Жизнь для вас - интересное путешествие. Вы будете терпеть удары судьбы во время этого путешествия, переживать несчастья, но благодаря своему таланту изобретательности и обаянию вы все же достигнете многого, чем впоследствии будете по-настоящему гордиться.

Дева

Эмоциональная жизнь большинства представителей этого знака будет очень бурной, и это может не только помешать им в карьере, но также стать при неблагоприятных обстоятельствах причиной ощутимых финансовых потерь и затрат энергии. Стоит как бы со стороны посмотреть на свою жизнь и упорядочить свои романтические связи и увлечения.

Весы

Для вас раздвигаются горизонты. Азарт и риск станут движущей силой, и как следствие вероятны перемены. Рискованные операции принесут солидные доходы. Рекомендуется вложить вырученные средства в недвижимость или доходный бизнес.

Скорпион

Этот день символизирует неожиданность. Вы сможете наконец-то получить долг от своих должников, который уже и не надеялись получить. Не ждите у моря погоды. Вкладывайте средства в выгодные предприятия. Хлопотно? Конечно, хлопотно! Но зато вы хозяин положения! И это уже звучит солидно.

Стрелец

Начало дня будет достаточно спокойным, так как общественно-политическая жизнь останется довольно стабильной. Однако уже в начале второй половины дня появятся тенденции к переменам в отношениях между людьми. Ваша задача - занять позицию лидера и не уступать ее никому и ни при каких обстоятельствах.

Козерог

Сегодня вы способны летать, как птица, от охватившего вас яркого и высокого чувства. Пора уже выбраться из «наезженной колеи» и обновить свою жизнь. Можно придумать нечто экстраординарное.

Водолей

Сегодня вам будет не трудно приумножить свой капитал и найти новые источники денежных поступлений. Ни в коем случае не смешивайте дружбу и профессиональные дела, так как можно остаться и без денег, и без друзей.

Рыбы