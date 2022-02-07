ТОП-10 ⟩ Самые горячие спортсменки на Олимпиаде в Пекине
Портал Elu24 составил список самых горячих спортсменок Олимпийских игр в Пекине, которые достигли высоких результатов в своей области и уже многого добились.
Портал Elu24 составил список самых горячих спортсменок Олимпийских игр в Пекине, которые достигли высоких результатов в своей области и уже многого добились.
10. Елизавета Туктамышева
Туктамышева, серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года. 25-летняя россиянка дебютирует на Олимпийских играх в Пекине. Она считается самой яркой и горячей спортсменкой в своей области во всем мире.
9. Рейчел Хоман
32-летняя Хоман — трехкратная чемпионка Канады по керлингу и чемпион мира 2017 года. Ее сборная заняла шестое место на зимних Олимпийских играх 2018 года.
8. Сюзанна Шултинг
Только 24-летняя голландская конькобежка начала обращать на себя внимание в мире спорта в 2018 году, как уже завоевал олимпийское золото в соревнованиях по шорт-треку. Теперь она с нетерпением ждет еще одного успеха на Олимпийских играх в Пекине.
7. Юлия Таубиц
В 2021 году 25-летняя немецкая саночница Таубиц выиграла свой первый сольный титул чемпиона мира. Такой предыдущий успех дает надежду на то, что у нее тоже будет высокое место на Олимпийских играх.
6. Антуанетте де Йонг
26-летняя голландская конькобежка особенно запоминается своими красивыми рыжими волосами. Ей принадлежит мировой рекорд в беге на 3000 метров в классе юниоров. Она увезла домой бронзовую медаль на Олимпийских играх 2018 года.
5. Сара Нерс
Нерс, начавшая заниматься хоккеем в возрасте пяти лет, стала профессиональным игроком сборной Канады. 27-летняя спортсменка помогла своей команде завоевать серебряную медаль на предыдущих зимних Олимпийских играх.
4. Микаэла Шиффрин
26-летняя Шиффрин — американская горнолыжница, двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте, многократная победительница этапов Кубка мира. Она является самой молодой чемпионкой по слалому в истории Олимпийских игр и считается одной из самых красивых спортсменок в мире.
3. Ханна Эберг
26-летняя шведская биатлонистка — одна из лучших в своей области. А именно, она выиграла золото на предыдущих Олимпийских играх. В 2018 году, после крупной победы, она пообещала усердно тренироваться, чтобы стать еще лучше на нынешней Олимпиаде.
2. Хлоя Ким
21-летнюю сноубордистку из США можно считать одной из лучших, поскольку она выиграла золото на Юношеских Олимпийских играх 2016 года и Зимних Олимпийских играх 2018 года. В дополнение к ее достижениям, она еще и выглядит очень круто.
1. Ютта Лердам
23-летняя голландская конькобежка Лердам — самая красивая спортсменка в истории Олимпийских игр. Она является многократной чемпионкой Нидерландов и на нее возлагают большие надежды на Олимпиаде в Пекине.