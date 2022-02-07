СТИЛЬНОЕ ФОТО ⟩ Луиза Рыйвас надела жакет на голое тело

Луиза Рыйвас (в девичестве Вярк) из Элва привлекла к себе широкое внимание общественности после участия в программе «Эстония ищет суперзвезду».

6-о февраля певица отметила свое 35-летие.

«Тот, кто сохраняет способность видеть красоту, никогда не состарится», — процитировала она слова Франца Кафки в социальных сетях, опубликовав свою фотографию в шикарном нежно-розовом жакете.

В комментарии Луизу засыпали как поздравлениями, так и словами похвалы. «Поздравляю, и ты выглядишь супер хорошо!» - пожелала телевежущаяХелия Силламаа. Музыканты Керли Кыйв, радиоведущий Юрген Пярнсалу и Анни Рахула также поздравили Луизу с праздником.

Первый ребенок в семье Луизы и Таави Рыйвас родился в 2009 году. Девочку назвали Мийна Рианна. Спустя семь лет у них родился сын Герман, а в мае 2019 года — дочь Ума.