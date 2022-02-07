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ВОТ ТАК ШУТОЧКИ! ⟩ Разочарованная покупательница в известном магазине стройматериалов: я заплатила на 25 евро больше!

Строительный магазин Depo ФОТО: Madis Veltman

В Facebook циркулирует пост, в котором латвийская торговая сеть Depo, открывшая свой первый магазин в Эстонии в 2020 году, подвергается жесткой критике. По словам разгневанного покупателя, проблема в том, что на ценниках указаны совсем другие цены, чем вам на самом деле придется заплатить потом на кассе, пишет Elu24.

«Я хотела бы предупредить всех потенциальных клиентов магазина Depo: держитесь от него подальше! Там цены на этикетках комнатных растений (возможно, и других товаров) отличаются от цен на кассе, как день и ночь! Были разные цены на все 4 растения, которые я купила (2 растения по цене одного). Ни одно растение мне не пробили на кассе по указанной на этикетке цене. Самая большая разница в цене была 8 евро! За 5 растений я заплатила на 25 евро больше!» - делится негативным опытом клиентка Depo Яаника.

По словам женщины, она также использовала карту клиента Depo, которая должна была давать скидку, но на самом деле никакой скидки не было. Так как счет был большой, то разницу в цене Яаника заметила не сразу, а только потом, рассматривая чек дома. "Возможно, что были и отличия в ценах на другие товары, может, на продукты питания, но на них не было этикеток с ценами, так что проверить я не могла", - пишет Яааника.

"Когда я вернулась в магазин с чеком, мне кивнули и без лишних слов вернули 25 евро наличными, но сколько тех, кто сразу выбрасывает чек, живут дальше спокойно, даже не заметив обмана?" - Яаника советует людям держаться подальше от этого магазина, а если что-то купили там, то проверять чек сразу же у кассы.

В подтверждение своей точки зрения женщина прикрепила к посту фотографии как купленных растений, так и чек о покупке.

Нечто похожее случилась с кем-нибудь еще? Поделитесь опытом!

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