СМОТРИМ ВСЕ! ⟩ Олимпиада переименована в Олимпедиаду: видео Comedy Club о будущем через 50 лет взорвало Сеть
Комментаторы боятся, что все начинает сбываться, пишет Topnews.
Комментаторы боятся, что все начинает сбываться, пишет Topnews.
Видео Comedy Club буквально взорвало Сеть. Так, по прогнозу, в 2025 году для пенсионеров Москвы начинает действовать программа «Доступные виниры». В 2026 году будет подписан контракт с модным домом Balenciaga – для поставки костюмов для Владимира Ленина в Мавзолее.
В 2038 году в Сколково разработают первый робот-пылесос, который состоит из «робота и пылесоса». Доставлять его будет робот-доставщик, а руководить им будет человек, который идет рядом.
В Наукограде создадут и учителя-робота со специальным купюроприемником для «денег на шторы».
В 2060-м году количество трансгендеров, участвующих в Олимпийских играх, достигнет рекордного числа.
Comedy Club даже презентовали значки для новых дисциплин и уточнили, что Россия из-за отсутствия спортсменов в этих видах спорта была снята с соревнований.
В 2062 году Сергей Собянин откроет новую станцию метро «Канкун». Только это позволит разгрузить пробку на проспекте Вернадского.