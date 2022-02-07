СМОТРИМ ВСЕ! ⟩ Олимпиада переименована в Олимпедиаду: видео Comedy Club о будущем через 50 лет взорвало Сеть

В декабре 2021 года на ТНТ вышел выпуск Comedy Club с прогнозом на ближайшие годы от группы USB. Комики рассказали, как разгрузить Москву от пробок, и что ждет Олимпиаду из-за всеобщей толерантности.

Видео Comedy Club буквально взорвало Сеть. Так, по прогнозу, в 2025 году для пенсионеров Москвы начинает действовать программа «Доступные виниры». В 2026 году будет подписан контракт с модным домом Balenciaga – для поставки костюмов для Владимира Ленина в Мавзолее.

В 2027 в России начали тестировать новый сервис «Яндекс. Зачатие». А в 2031 году в России пройдет успешное ментальное голосование, на котором избиратели смогут голосовать мысленно.

В 2038 году в Сколково разработают первый робот-пылесос, который состоит из «робота и пылесоса». Доставлять его будет робот-доставщик, а руководить им будет человек, который идет рядом.

В Наукограде создадут и учителя-робота со специальным купюроприемником для «денег на шторы».

«2056-й год. Соединенные Штаты Америки вводят 4996 пакет санкций и запрещают в России джаз», – шутят в ролике.

В 2060-м году количество трансгендеров, участвующих в Олимпийских играх, достигнет рекордного числа.

– В результате чего Олимпиада была переименована в Олимпедиаду. Спортсмены соревнуются в таких дисциплинах, как «ЛГБТенисс», «Лесбияхтинг», «Трансгребля», «Фехтованус», «Педиборье», – шутят комики.

Comedy Club даже презентовали значки для новых дисциплин и уточнили, что Россия из-за отсутствия спортсменов в этих видах спорта была снята с соревнований.

В 2062 году Сергей Собянин откроет новую станцию метро «Канкун». Только это позволит разгрузить пробку на проспекте Вернадского.

Комментаторы отметили, что ролик стал тонким стебом особенно к открытию Олимпиады. Другие попросили не подсказывать будущему с такими идеями.