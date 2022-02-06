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ФОТО ⟩ Эстонская певица показала ожоги от перцового пластыря: когда он был наклеен, жгло несильно

Певица Грете Пайя спела с Андреем Зевакиным в полуфинале Eesti Laul в четверг. В видеоинтервью Elu24 Грете призналась, что надеется поправиться к финалу, и, кажется, певица использовала для этого перцовые пластыри.

Певица Грете Пайя рассказала Elu24 в четверг, что она немного приболела и надеется вылечиться к финалу. В историях в Instagram Грете рассказала, что лечится в том числе перцовыми пластырями. Однако не все пошло так хорошо, как могло бы быть.

«Ожоги от перцовых пластырей», — написала Грета в своем аккаунте в социальной сети. «И нет, когда он был наклеен, жгло не так сильно, чтобы я ожидала такого результата», — добавила она.

Грете призналась Elu24, что никогда раньше не накладывала перцовый пластырь близко к горлу. «Но у меня была чрезвычайная ситуация, потому что нужно было как можно скорее вернуть голос, — сказала она, добавив, — видимо, я использовала их слишком смело».

Однако певица заявила, что пользовалась кремом и сейчас ей уже лучше.

Грете Пайя использовала перцовые пластыри. ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist/@gretepaia
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