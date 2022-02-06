Гороскоп на 6 февраля для всех знаков Зодиака

Этот день хорош для общения с друзьями и членами семьи, обсуждения общих планов на будущее, а также приобретения вещей, предназначенных для совместного использования. Романтически настроенные натуры останутся довольны свиданием, а практичные супружеские пары порадуются своевременному решению бытовых проблем.

Овен

Не стоит ожидать от себя безграничного трудового энтузиазма и профессионального рвения. Сегодня вы меньше всего склонны проявлять активность в делах, зато массу удовольствия можете получить от самых неожиданных развлечений. Несмотря на то, что финансовая ситуация складывается весьма благоприятная, следует воздержаться от крупных покупок; побаловать же себя и близких маленькими подарками вполне можно.

Овны чрезвычайно романтичны и влюбчивы, так что день не обойдется без новых увлечений и многообещающих знакомств. Снисходительно принимая знаки внимания, вы мало задумываетесь о том, что можете разбить кому-то сердце; сегодня вам все сходит с рук.

Телец

Несмотря на снижения интереса к профессиональным обязанностям, Тельцы отлично проведут любые деловые переговоры и непременно добьются своего. Можно обсуждать вопросы смены места работы и повышения заработной платы, отправляться на встречи с влиятельными людьми, представителями проверяющих инстанций и государственных организаций. Финансовая картина очень хороша, высока вероятность денежных поступлений.

В семье вы будете чувствовать себя спокойно и комфортно, можно не бояться ни возвращения старых проблем, ни появления новых. Отношения с любимым человеком предсказуемы, сейчас в ваших силах внести в них некоторые перемены.

Близнецы

Очень приятным и богатым на сюрпризы будет этот день для влюбленных. Да и у тех, кто пока находится в поисках своей «половинки», наверняка найдется повод для радости – романтически настроенные Близнецы совершенно неотразимы, и их незаурядное обаяние никого не оставит равнодушным. При этом от экспериментов с имиджем лучше отказаться: в привычном облике вы будете чувствовать себя куда более комфортно.

Состояние профессиональных дел не назовешь блестящим, возникает необходимость пересмотра ранее взятых на себя обязательств и заключенных сделок. Помните, что ваш жизненный потенциал несколько снижен, и избегайте чрезмерных физических нагрузок – они могут вызвать проблемы со здоровьем.

Рак

День будет нелегким, но по-своему интересным. Окружающие ждут от вас многого, но прежде, чем начать действовать, вам следует определиться с собственными приоритетами и желаниями. Сотрудничество равноправных партнеров обещает быть успешным и плодотворным, но вы вряд ли сможете чего-то добиться, если будете поддаваться всем внешним влияниям и игнорировать собственные интересы.

Звезды обещают Ракам улучшение финансового положения, удачные покупки и прекрасный отдых в кругу семьи. Романтические признания тоже не исключены, но ваше отношение к ним будет весьма скептическим. Следует быть внимательнее к своему здоровью – есть вероятность недомоганий.

Лев