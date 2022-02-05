ВИДЕО ⟩ Черная икра и водочка рекой: сколько Лев Лещенко потратил на свое 80-летие

Пятница в Москве прогремела шикарным праздником — народный артист РСФСР Лев Лещенко отметил свое 80-летие в кругу звездных друзей в банкетном зале Lotte Hotel. В день юбилея, 1 февраля, певец дал большой концерт, близких решил собрать позже. На вечеринке собрался весь цвет отечественного шоу-бизнеса.

Поздравить прославленного исполнителя пришли Николай Басков, Игорь Крутой, Владимир Винокур, Наташа Королева, Олег Газманов, Александр Буйнов, Зара, Лариса Долина, Александр Розенбаум, Леонид Якубович с супругой Мариной, Татьяна Михалкова с сыном Артемом и многие другие.

Наташа Королева опубликовала на своей странице в Instagram подробный видеоотчет с мероприятия. Веселилась там она от души, как, впрочем, и остальные гости. Но требования безопасности в период пандемии Лещенко как хозяин вечера не нарушил. На входе в банкетный зал он разместил целую лабораторию — врачи проводили экспресс-тестирование на коронавирус всем гостям, пишет «Пятый канал».

На угощения юбиляр не поскупился. В сторис Королева с удовольствием продемонстрировала поклонникам богатый стол с черной икрой, буратой прямо из Италии, мясными нарезками, традиционным салатом «Оливье» экзотическими фруктами. Выбор спиртного тоже был обширным, но чаще всего в кадре мелькали стопки с беленькой. Под водочку звучали тосты, после — гремели танцы.

Как всегда элегантный и бодрый Лещенко развлекал гостей своими популярными песнями, каждый желающий брал микрофон и исполнял любимые композиции, шлягер «Городские цветы» именинник спел вместе с супругой Ириной. Пара вместе вот уже 44 года, но они по-прежнему умеют задорно веселиться. Жена написала для Лещенко эссе — такой необычный подарок, полный слов любви и нежности.