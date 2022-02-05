ТАЙНА МАЯКА ⟩ Открылась выставка об истории маяков в Ласнамяэ

«Расположенные на холме Ласнамяги маяки играют важную роль в морской истории Эстонии и знакомы каждому таллиннцу. Несколько улиц в районе Ласнамяэ были названы в честь маяков и я рада, что многие любители истории смогут поближе познакомиться с достойной и увлекательной историей таллиннских маяков», – сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Таллиннский нижний маяк был построен в 1836 году. Здание Таллиннского верхнего маяка возвели несколько позже, в 1896 году. Несмотря на долгий срок службы и две мировых войны, оба маяка по-прежнему помогают в навигации судов в Таллиннском заливе и работают круглосуточно.

«Почти в каждом микрорайоне столицы можно найти жемчужины морской культуры Эстонии. Такие выставки, как эта, помогают их замечать и сохранять. Чем точнее мы знаем, что было в нашем городе несколько десятилетий или веков назад, тем лучше мы будем ценить наш родной город. Сохранение морского наследия и повышение осведомленности о нем – достойное занятие для Таллинна, который является древним морским городом», – сказал директор Эстонского морского музея Урмас Дресен.

По словам руководителя Ülemiste keskus Гуйдо Пярнитса, торговый центр рад принять выставку у себя. «Мы очень рады, что все посетители Ülemiste keskus смогут познакомиться с увлекательной историей района возле торгового центра. Маяки Ласнамяэ – определенно заметная достопримечательность, хорошо знакомая местным жителем, но даже они не обязательно знают исторический контекст этих строений. Эта выставка дает возможность посмотреть на известные объекты района свежим взглядом», – сказал Пярнитс.

На временной выставке можно познакомиться поближе с макетом обоих маяков, а также узнать об основных вехах в истории обоих маяков при помощи многочисленных архивных фотографий и документов. Тексты об истории маяков доступны на эстонском и на русском.

Выставка «Путеводные огни Ласнамяэ. История таллиннских маяков» находится в фойе торгового центра Ülemiste keskus возле главного входа. Выставка бесплатна и будет работать до конца февраля. Весной выставка будет работать в нескольких других торговых центрах района Ласнамяэ.