ВИДЕО ⟩ Альпака по имени Гриша прокатился в московском метро
Южноамериканская альпака прокатилась в московском метро и попала на видео. Животное в вагоне поезда заметили пассажиры, передает Lenta.ru.
Южноамериканская альпака прокатилась в московском метро и попала на видео. Животное в вагоне поезда заметили пассажиры, передает Lenta.ru.
По сообщениям очевидцев, альпака вместе с хозяйкой вышли на станции метро «Краснопресненская». Альпаки обитают в горной системе Анды, животные распространены на территории Перу, Эквадора, северного Чили и западной Боливии.
Хозяйка зверинца, где, кроме Гриши, больше сотни животных – дрессировщица Анна Кранц. Говорит, спуститься под землю пришлось из-за поломки машины. «Мы же не можем сказать: »Алло, Яндекс-такси, нам нужно альпака перевезти«. Нас же никто не возьмет», – объясняет Анна Кранц, пишет Vesti.
В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что альпака ехала по кольцевой линии против правил - сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его с владельцами в метро. Как отметили в департаменте, в метро можно брать питомцев только в переноске или клетке размером не больше 150 см по сумме измерений длины, ширины и высоты.
Ничего необычного, просто альпака в московском метро— #MDK (@mudakoff) February 4, 2022
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Это как они в метро попали?— Евгений (я вам не Димон) (@_jackie76_) February 4, 2022
Альпака pic.twitter.com/oK49effpM2
В ведомстве напомнили, что животное может испугаться происходящего в подземном метро и подвергнуть опасности себя и окружающих: «Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя: если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов».