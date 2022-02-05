ВИДЕО ⟩ Альпака по имени Гриша прокатился в московском метро

По сообщениям очевидцев, альпака вместе с хозяйкой вышли на станции метро «Краснопресненская». Альпаки обитают в горной системе Анды, животные распространены на территории Перу, Эквадора, северного Чили и западной Боливии.

Хозяйка зверинца, где, кроме Гриши, больше сотни животных – дрессировщица Анна Кранц. Говорит, спуститься под землю пришлось из-за поломки машины. «Мы же не можем сказать: »Алло, Яндекс-такси, нам нужно альпака перевезти«. Нас же никто не возьмет», – объясняет Анна Кранц, пишет Vesti.

В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что альпака ехала по кольцевой линии против правил - сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его с владельцами в метро. Как отметили в департаменте, в метро можно брать питомцев только в переноске или клетке размером не больше 150 см по сумме измерений длины, ширины и высоты.

Ничего необычного, просто альпака в московском метро

pic.twitter.com/p86ZogDT5I — #MDK (@mudakoff) February 4, 2022

Это как они в метро попали?

Альпака pic.twitter.com/oK49effpM2 — Евгений (я вам не Димон) (@_jackie76_) February 4, 2022