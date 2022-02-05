Гороскоп на 5 февраля для всех знаков Зодиака

Дева

Жизненный потенциал находится на очень высоком уровне, настроение и самочувствие не оставляют желать лучшего, а это значит, что вы со многими проблемами сможете справиться довольно легко. Оригинальные решения и творческие идеи можно немедленно воплощать в жизнь, даже если обстоятельства кажутся не слишком благоприятными: можно не сомневаться, что все преграды будут преодолены.

Поддержка близких и, прежде всего, любимого человека, много значит для вас; именно благодаря ей вы сможете одержать верх над недоброжелателями, положить конец интригам и сплетням. День обещает приятные впечатления путешественникам и успехи всем, кто занят исследовательской работой.

Весы

День приятный и легкий, единственное, что может досаждать – необходимость делать не слишком приятные покупки или ремонтировать сломавшуюся бытовую технику. Финансовая ситуация благоприятно, вознаграждение за проделанную ранее работу вас не разочарует. Появляются новые возможности для сотрудничества с проверенными партнерами, к вам проявляют благожелательный интерес весьма влиятельные особы.

Не останутся незамеченными поступки, которые вы совершаете ради близких людей. Приятные впечатления оставят встречи со старыми друзьями, да и новые знакомства наверняка порадуют. Возможны романтические увлечения и флирт на работе – сегодня звезды ничего не имеют против.

Скорпион

Трудно найти общий язык с самыми близкими людьми. Вы не склонны искать компромиссы, предпочитая опасный путь ультиматумов и безапелляционных заявлений. Постарайтесь проявить чуть больше гибкости – это решит многие проблемы и позволит вам чувствовать себя куда комфортнее. Активный отдых и долгие прогулки способствуют обретению душевного равновесия; некоторым представителям знака справиться с раздражением поможет утомительный физический труд.

В профессиональной сфере ситуация складывается более благоприятная, вам не грозят ни конфликты с руководством, ни споры с коллегами. Появляется возможность реализовать давние проекты, сулящие скорый профессиональный рост и значительное увеличение доходов.

Стрелец

День тревожный, события его заставляют обдумывать каждый поступок, сомневаться в правильности сделанных ранее выводов. Но жизненный потенциал Стрельцов высок, а оптимизм и уверенность в себе непоколебимы, а это значит, что представители данного знака выйдут победителями из любых ситуаций. Не помешает проявить осторожность в финансовых делах, при заключении сделок купли-продажи.

В отношениях с любимым человеком присутствует напряженность, но вы сделаете все возможное, чтобы свести ее к минимуму. Помните, что и вам, и вашим близким нужны разнообразие и приятные впечатления; самое время внести элемент новизны в привычный ход событий.

Козерог