Гороскоп на 5 февраля для всех знаков Зодиака

Сильно ощущается влияние негативных тенденций на сферу личных привязанностей, разлад в романтических отношениях становится причиной переживаний и тревог. Старайтесь не углубляться в анализ ошибок прошлого – лучше задуматься о том, что можно изменить в своем поведении, чтобы избежать их повторения. Друзья постараются развеселить вас, наверняка предложат интересные варианты совместного проведения досуга.
Профессиональные достижения будут весьма значительными, и вряд ли останутся незамеченными руководством и коллегами. Улучшается финансовая ситуация, вероятны денежные поступления, в том числе и из новых источников.
День характеризуется высоким жизненным потенциалом и оптимизмом, который позволяет сравнительно легко справляться с любыми проблемами. Не исключены трудности в личной жизни, разногласия с любимым человеком становятся весьма серьезными, конфликты могут принять хронический характер, если вы немедленно не примете мер. Умение взвешивать свои поступки и не принимать важных решений второпях избавит вас от многих неприятностей.
Не исключены финансовые трудности, ожидаемые поступления откладываются. Приятный сюрприз звезды готовят тем, чьи интересы сосредоточены на работе и карьере: открываются новые перспективы, появляется возможность проявить себя с лучшей стороны.
Близнецам следует быть внимательнее к своему здоровью – не исключены недомогания, возможно обострение хронических заболеваний. Не стоит перетруждаться, принимать близко к сердцу профессиональные проблемы: они будут решены быстрее, чем вы ожидаете. Учащиеся могут добиться больших успехов в освоении самых сложных дисциплин. Даже тем, кто привык работать самостоятельно и рассчитывать только на себя, пригодится помощь проверенных временем союзников.
В сфере личных отношений заметно влияние позитивных тенденций, нет поводов для ссор с близкими людьми. Вы найдете способ порадовать тех, кто вам дорог, и ответная реакция не заставит себя ждать.
День будет хорошим для тех, кто не гонится за острыми ощущениями и не торопиться покорять неизведанные просторы. Сохраняйте верность традициям, избегайте неоправданного риска – приятные приключения найдут вас сами, а отсутствие приключений неприятных вы вполне переживете. Этот день подходит для проведения переговоров и встреч с потенциальными деловыми партнерами; на новых знакомых вы наверняка произведете благоприятное впечатление.
Отношения в семье радуют искренностью и теплом, в них нет места недомолвкам и намекам. Романтическое знакомство поднимет вам настроение, даже если не будет иметь продолжения, а стабильные пары получат массу удовольствия от времени, проведенного наедине.
День будет трудным. Неприятности профессионального характера на удивление разнообразны, и справиться с решением всех проблем смогут лишь самые усердные и неутомимые Львы. Умение не обращать внимания на мелочи избавит вас от лишних хлопот, а способность находить единомышленников избавить от необходимости заниматься всеми делами самостоятельно. Финансовые трудности ожидают тех, кто не привык отказывать себе в удовлетворении всех возникающих прихотей.
Непросто складываются отношения с любимым человеком; претензии, которые вам предъявляют, разнообразны и обоснованны лишь отчасти, но объяснить это вряд ли удастся. Будьте готовы спокойно выслушать критику, но выяснение отношений отложите до лучших времен.