ВИДЕО ⟩ У многих жителей Таллинна есть дома такая тарелка: «разобьется – поможем!»

Таллиннские малыши вместе со свидетельством о рождении получают в подарок от города тарелку для каши и кружку для молока, на которые эстонская художница Хелина Тильк наносит изображение животного, соответствующего году рождения ребенка. В этом году новорожденных ждет яркий тигр.

Хелина Тильк – эстонская художница, чьи работы приносят в дом уют и красоту. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Посуду с рисунками Хелины Тильк Таллинн дарит своим малышам с 2007 года. Бывали, правда, периоды, когда из-за финансовых сложностей у художницы заказывали только тарелку или только кружку. Радует, что в 2022 году новорожденные таллиннцы получат от города и то, и другое: армия свежеиспеченных в специальной печи тигров уже отправилась из мастерской художницы в таллиннский ЗАГС.

«Я сделала десять разных эскизов, утвердили желтого, он и поедет к малышам», – говорит Хелина Тильк.

Нам она показала еще не попавший в 1200-градусную печь экземпляр. Именно после обработки такой высокой температурой рисунок приобретает блеск и прочность.

«Идея города была в том, чтобы дарить малышам что-то красивое, но при этом практичное. То, что будет использоваться каждый день, – говорит художница. – У меня самой четверо детей, и я знаю, как малышей радуют изображения ярких и милых зверюшек на посуде. А то, что у каждого личная кружка или тарелка со своим животным, придает ей особую ценность».

Посуда с тигренком до термической обработки. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Поросенок, мышь, бык, заяц, собака, дракон – каждый год художница придумывает нового персонажа. И хотя у Хелины в мастерской трудится команда художников, эскизы она всегда рисует сама и готовые работы проверяет лично. Сложнее всего было придумать обезьяну: уж слишком она похожа на человека. Не хотелось, чтобы из тарелки на малыша смотрел какой-то небритый мужчина.

«Ну и над змеей пришлось попотеть. Потому что изначально люди относятся к ней с опаской, а нужно было ее сделать милой», – с улыбкой рассказывает Хелина.

Черпает вдохновение художница, наблюдая за домашними любимцами. В частном доме у нее живут собаки и кошка. А еще куры. Причем, заведены они вовсе не для яиц, хотя и их тоже несут. Художница признается, что обожает наблюдать за страстями в своем курятнике. «Они как настоящие дамы. У них такие бурные эмоции и ссоры», – говорит Хелина.

По примеру Таллинна, посуду новорожденным у Хелины Тильк заказывают в Хаапсаалу и Кохтла-Ярве. «Детей там рождается меньше, поэтому и дизайн делался для всех один. Так, в Кохтла-Ярве была заказана посуда с медвежонком, которую дарили из года в год», – рассказывает Хелина.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Посуда с ее рисунками в почете у малышей, родители ее тоже любят и очень берегут. Когда что-то разбивается, фарфоровые тарелочки с росписью Хелины Тильк разыскивают через в соцсети, выменивают, покупают.

«Да, бывает, что и мне звонят с такой бедой: ох, я разбила кружку. Не могу об этом сказать ребенку, – рассказывает Хелина Тильк. – И часто мы успевали найти замену. Что-то у нас можно найти на складе, что-то можно нарисовать заново. Приходите, решение проблемы найдем всегда!»