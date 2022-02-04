Амиран Сардаров развелся с внучкой президента Узбекистана после публикации голого фото

Напомним, что пара познакомилась в США, а затем перебралась в Россию. По мнению светских обозревателей, не последнюю роль в расставании сыграли родственники девушки, не хотевшие принимать ее возлюбленного, пишет TopNews.ru.

Амиран и Мариам ФОТО: скриншот

Одним из камней преткновения в отношениях между Амираном Сардаровым и семьей девушки в свое время стал снимок, на котором Мариам позирует без трусов возле зеркала, а Амиран прикрывает ей интимное место рукой.

После публикации разразился скандал, и блогеру даже пришлось публично извиняться за фотографию.

Кроме того, СМИ пишут о финансовых проблемах пары – после свадьбы содержание Мариам было переложено на плечи ее мужа, и семья перестала ее поддерживать материально.

В итоге, не прожив и года в официальных отношениях, пара распалась.

«Мы с Машей расстались. Увы но, так бывает. Ты умная, энергичная и светлая. Искренни желаю тебе оставаться такой же!» – написал Сардаров.

Он пожелал своей бывшей жене найти свое счастье и поблагодарил «за прекрасное время». Он не стал называть причин развода, однако девушка, напротив, раскритиковала бывшего мужа.