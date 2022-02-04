СМОТРИМ ВСЕ! ⟩ Возвращение «Удивительной миссис Мейзел» и прощание с «Убивая Еву»: 20 главных сериалов февраля

«Изобретая Анну» / Inventing Anna, премьера (Netflix)

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Создатели «Бриджертонов» Шонда Раймс и Том Верика экранизировали реальную историю мошенницы Анны Сорокиной. В нулевые она с семьей эмигрировала в Германию из России, а в 2010-х переехала в США. Там под псевдонимом Анна Делви она выдавала себя за богатую наследницу, дружила со звездами и не платила по счетам в отелях и ресторанах. За что была в итоге осуждена в 2019 году и до сих пор отбывает срок. Протагонистку играет Джулия Гарнер из «Ассистентки» и «Озарка», встречавшаяся с реальной Анной в тюрьме, чтобы лучше вжиться в образ.

«Предшественница» / The Girl Before, премьера (HBO Max)

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Параноидальный психологический триллер — экранизация бестселлера Дж. П. Делани, в котором один из равноправных героев минималистичный дом в серых тонах, похожий то ли на убежище, то ли на тюрьму. Спроектированное архитектором Эдвардом (Дэвид Ойелоуо) жилье снимает одинокая женщина Джейн (Гугу Эмбата-Ро). Она узнает, что с предыдущим арендатором, похожей на нее Эммой (Джессика Пламмер), тут произошло несчастье. Все эпизоды, что сейчас редкость, сняла Лиза Брюльманн, поставившая несколько серий «Убивая Еву» и «Дома с прислугой».

«Индекс страха» / The Fear Index, премьера (Sky)

Триллер с Джошем Хартнеттом основан на одноименном романе Роберта Харриса, сценариста фильмов «Призрак» и «Офицер и шпион» Романа Полански. Это история айти-гения Алекса, который изобретает новую систему, основанную на искусственном интеллекте. Та изучает на фондовом рынке страхи игроков и помогает тем самым зарабатывать. В день запуска программы на него нападают, и машинное сознание выходит из-под его контроля.

«Бель-Эйр» / Bel-Air, премьера (Peacock)

Ребут ситкома 1990-х «Принц из Беверли-Хиллз», в котором главную роль играл Уилл Смит. В новой версии действие будет происходить в современности, а комедийную интонацию сменит драматическая. Хотя это по-прежнему история про подростка Уилла (Джабари Бэнкс), который скрывается от преступника из его родного города у богатых родственников в Беверли-Хиллз.

«Удивительная миссис Мейзел» / Marvelous Mrs. Maisel, 4 сезон (Amazon)

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Одно из самых ожидаемых продолжений года – собравший огромное количество наград и армию фанатов во всем мире сериал о начинающей стендап-артистке вернется с новым сезоном. В нем миссис Мейзел (Рейчел Броснахан) и ее менеджер Сюзи (Алекс Борштейн) попробуют добиться самостоятельных концертов, а не выступать на разогреве.

«Разделение» / Severance, премьера (Apple TV+)