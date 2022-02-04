СМОТРИМ ВСЕ! ⟩ Возвращение «Удивительной миссис Мейзел» и прощание с «Убивая Еву»: 20 главных сериалов февраля

«Извне» / From, премьера (Epix)
Шоураннер «Сумеречной зоны» Джон Гриффин объединил усилия с братьями Руссо, режиссерами последних «Мстителей» (они тут тоже продюсеры). Вместе у них получился фантастический хоррор о семье, которая оказалась в странном городе-ловушке, из которого не получается выбраться. С заходом солнца в него наведываются монстры из соседнего леса.
«The Телки», премьера (more.tv и Wink)
·Проект-синергия двух онлайн-сервисов вдохновлен то ли тоской по тучным нулевым, то ли успехом «Содержанок». Это экранизация одноименного романа Сергея Минаева с Милошем Биковичем, Паулиной Андреевой, Оксаной Акиньшиной, Анной Слю, Викторией Толстогановой, Любовью Аксеновой и много кем еще. Его главный герой — пиарщик Андрей Миркин, перед которым якобы не может устоять не одна женщина (да, текст создавался в 2000-е). Этим он пользуется в карьере и идет по головам. Сняла сериал Мария Агранович — режиссер фильма «Люби их всех».
«Викинги: Вальхалла» / Vikings: Valhalla, премьера (Netflix)
Спин-офф «Викингов», действие которого происходит через сто лет после событий оригинала. Шоураннер сериала — сценарист «Крепкого орешка» Джеб Стюарт. Главные роли в «Вальхалле» исполняют Сэм Корлетт («Леденящие душу приключения Сабрины»), Фрида Густавссон («Ведьмак»), Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон («Игра престолов») и Лео Сутер («Виктория»).
«Убивая Еву» / Killing Eva, 4 сезон (Endeavor)
Остроумный триллер о слежке сотрудницы МI5 Евы Поластри (Сандра О) за наемной убийцей Вилланель (Джоди Комер), а также их одержимости друг другом примерно со второго сезона начал заниматься самоповторами. Поэтому ли или просто из-за того, что у всего есть конец, четвертый сезон сериала решено сделать финальным. Так что это время прощания с яркими костюмами, гэгами, словесными пикировками и безжалостными убийствами. Правда, за последние, в основном, поначалу будет отвечать не Вилланель, которая решит доказать Еве, что она вовсе не чудовище. Главной сценаристкой новых эпизодов стала Лаура Нил, работавшая над «Сексуальным просвещением».
«На низком старте: Битва за Uber» / Super Pumped: The Battle for Uber, премьера (Showtime)
Сериал построен как антология. Каждый его сезон будет посвящен истории успеха одной компании. Что очевидно из названия, начнут с Uber. Ее амбициозного, но высокомерного основателя Трэвиса Каланика играет Джозеф Гордон-Левитт. В касте также Ума Турман в роли главреда The Huffington Post и члена правления Uber Арианны Хаффингтон. Режиссером проекта стал автор «Помни меня» и «Винила» Аллен Култер.
«Идентификация», премьера (Premier)
Восьмисерийный детектив Владлены Санду показывали на фестивале сериалов Series Mania в Лилле, на ММКФ и, надеемся, все же выпустят этой зимой на Premier (проект обещают представить зрителям уже несколько лет). Это жесткая история из жизни мигрантов-мусульман из Киргизии с Леной Трониной из «Happy End» в главной роли. Они играет русскую девушку Леру, которую подозревают в убийстве брата своего жениха. В ходе расследования выясняется, что она не та, за кого себя выдает.
«Пассажиры. Последняя любовь на Земле», 2 сезон (Start)
Мистический сериал возвращается с новыми героями. В первом сезоне таксиста, который помогает застрявшим между небом и землей душам завершить свои дела, играл Кирилл Кяро. В новом его работу продолжит Кирилл — персонаж Сергея Гилева («Чики», «Хрустальный»). Способствовать налаживания его контакта с «пассажирами» будет Мэри (Анна Чиповская).
«Технарь», премьера (Kion)
Режиссер «Хрустального» — одного из стартовых проектов Kion — Душан Глигоров вновь снял для стриминга детективный триллер. На этот раз это история про талантливого программиста Одинцова (Владимир Жеребцов), чью жену и ребенка похищает неизвестный. В обмен на их жизнь он заставляет его участвовать в преступных схемах по обходу систем безопасности.