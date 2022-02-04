МОЖЕТ, ЗВЕЗДА И ДО НАС ДОЕДЕТ? ⟩ Горячая итальянская актриса с эстонскими корнями учит русский, чтобы получить гражданство РФ

В этом году не стало матери Орнеллы, и она считает, что, если получит российский паспорт, это будет подарком для покойной мамы, но пока мешает итальянская бюрократия. «Для гражданства мне нужны документы от итальянской стороны. У нас же страшная бюрократия. Чтобы получить бумажку, уходит вечность. Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее», - говорит актриса.

Впервые актриса приехала в СССР в конце 70-х на съемки фильма «Жизнь прекрасна» режиссера Григория Чухрая, в поездке Орнеллу сопровождала мама. В 2016 году СМИ писали, что Мути якобы переехала в Москву со своим возлюбленным и даже получила прописку. В свежем интервью ТАСС актриса признается, что больше Москвы ей нравится Санкт-Петербург. Столица же, по мнению Орнеллы, не может быть такой же волшебной из-за перенаселения:

«Я обожаю Санкт-Петербург. Я приехала в Санкт-Петербург в снегу. Это было все равно, что окунуться в Палех. Дух захватывало. Всегда рекомендую в первый раз ехать в Санкт-Петербург зимой, потому что это незабываемо. К тому же в России сохранились вещи, которые мы давно утратили. Россия мне дарит невероятные эмоции. Возможно, потому, что Россия связана со своими традициями, в этом мире глобализации только у вас можно еще встретить правду, глубину, что-то настоящее. Санкт-Петербург прекрасен и летом, но зимой — это сказка. Жаль, что часто дождь. Мне нравится и Москва, возможно, не такая сказочная, но она и не может быть такой при таком количестве людей. Но она хранит духовность. Я часто захожу в церкви, которые мне напоминают всегда о моей маме»

Вообще-то ее зовут Франческа Ривелли, так назвал дочку папа-неаполитанец, и до сих пор она откликается только на это имя. Ставший популярным сценический псевдоним придумал режиссер Дамиано Дамиани, когда пригласил 14-летнюю девочку сниматься в своем фильме «Самая красивая жена» (1970). Дело в том, что главную героиню этого фильма звали Франческа, и чтобы юная актриса не оставалась в тени своей первой роли, ей было выбрано новое имя – Орнелла Мути.

До сих пор окутано тайной происхождение матери Франчески — Эльзы. Считается, что она была дочерью русских эмигрантов, которые после революции сначала бежали в буржуазную Эстонию из Ленинграда, а оттуда уже перебрались в Италию. Поэтому биографы считают Франческу Ривелли полу-эстонкой. Это похоже на правду, учитывая мамино имя, редко встречающееся в русских семьях, но типичное для прибалтов. Как бы то ни было, Орнелла Мути гордится своими российскими корнями и частенько навещает Россию, хотя языком не владеет.