ВИДЕО ⟩ Песня для отбора на «Евровидение» в Латвии собрала миллионы просмотров

«Никто не ожидал, что наша первая песня на английском наберет более 30 миллионов просмотров на платформе TikTok и еще сотни тысяч на YouTube, Spotify и других ресурсах. Это приятный сюрприз и, надеюсь, серьезное заявление для нас, чтобы представлять Латвию на конкурсе «Евровидение», - отметил музыкальный продюсер группы Роберт Мемменс.

«Сейчас мы воспарили. Недавний успех с альбомом на премии Muzikālā banka и другие события дали нам импульс двигаться дальше. Надо ковать железо, пока горячо, а потому мы вот уже полгода готовимся к отбору на «Евровидение», - признался солист группы Дагнис Розиньш.

Песня Eat Your Salad вызвала резонанс, потому что в ней обыгрывается тема с «зеленым» образом жизни. Уже в первые восемь секунд звучит лозунг, который в своих TikTok применили свыше 4 тысяч человек.

«Зеленый» образ жизни и любовь друг к другу - это главный посыл трека Eat Your Salad«, - объясняет автор песни Янис Петерсонс.

Гитарист группы Кришьянис Озолс: «Латвия - это одна из самых «зеленых» стран в мире, а потому - это послание с которым мы хотим представить нашу страну в Турине на конкурсе «Евровидение-2022».

Барабанщик Том Кагайнис обещает удивить зрителей энергичным шоу, хореографией на сцене и визуализацией.