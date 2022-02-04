ВИДЕО ⟩ Песня для отбора на «Евровидение» в Латвии собрала миллионы просмотров
Песня Eat Your Salad латвийского коллектива «Citi zēni» стремительно стала популярна далеко за пределами Латвии, пишет RUS.TVNET.
Песня Eat Your Salad латвийского коллектива «Citi zēni» стремительно стала популярна далеко за пределами Латвии, пишет RUS.TVNET.
«Никто не ожидал, что наша первая песня на английском наберет более 30 миллионов просмотров на платформе TikTok и еще сотни тысяч на YouTube, Spotify и других ресурсах. Это приятный сюрприз и, надеюсь, серьезное заявление для нас, чтобы представлять Латвию на конкурсе «Евровидение», - отметил музыкальный продюсер группы Роберт Мемменс.
«Сейчас мы воспарили. Недавний успех с альбомом на премии Muzikālā banka и другие события дали нам импульс двигаться дальше. Надо ковать железо, пока горячо, а потому мы вот уже полгода готовимся к отбору на «Евровидение», - признался солист группы Дагнис Розиньш.
«Зеленый» образ жизни и любовь друг к другу - это главный посыл трека Eat Your Salad«, - объясняет автор песни Янис Петерсонс.
Гитарист группы Кришьянис Озолс: «Латвия - это одна из самых «зеленых» стран в мире, а потому - это послание с которым мы хотим представить нашу страну в Турине на конкурсе «Евровидение-2022».
Барабанщик Том Кагайнис обещает удивить зрителей энергичным шоу, хореографией на сцене и визуализацией.
«Мы надеемся, что этого хватит, чтобы Латвия дала бы нам возможность отправиться в Турин». К его словам присоединился клавишник Рейнис, отмечая, что конкуренция в этом году огромная.
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