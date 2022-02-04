Гороскоп на 4 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

Сегодня вы сможете с успехом решить творческиe задачи или направить свои усилия на то, чтобы хорошо отдохнуть. Однако ссоры с покровителем и начальником способны вызвать снижение энергетического уровня. Вы смогли бы избавиться от многих своих проблем, применив творческую фантазию и направив свои силы на покорение высот в искусстве.

Телец

Сегодня Тельцы могут быть внушаемы и склонны прислушиваться к советам модных целителей. Следует быть осторожнее в выборе нетрадиционного метода лечения — не все средства, которые помогли другим, подходят для вас. Необходим медицинский контроль.

Близнецы

Семейная жизнь может доставить Близнецам много хлопот. Близкие особенно будут нуждаться в притоке вашей энергии. Вкладывайте в хлопоты душу и сердце, и ваша мощная энергетика прорастет в близких, даст им силы жить. И не ждите слов благодарности, просто живите для близких.

Рак

Сегодня вас может беспокоить печень. Кроме того, вероятны эмоциональные перегрузки. Исключите из своего рациона копченые и жирные блюда. Может быть, вам стоит освоить танец живота? Он полезен как для фигуры и настроения, так и для улучшения пищеварения.

Лев

Многие захотят заняться обустройством квартиры, дачи, гаража. Однако не все ваши нововведения будут восприняты близкими с пониманием, особенно если вы станете слишком уж упорно навязывать их. Не давите на своих близких. Вы должны быть более гибкими, иначе случайная ссора с одним из них грозит перерасти в серьезное противостояние.

Дева

Для многих Дев этот период станет лучшим и запоминающимся временем, принесет славу и признание творческим людям, высокое положение тем, кто стремится к взлету в карьере. Сейчас вам важно быть наблюдателями, способными анализировать, соотносить факты.

Весы

На первый план выйдут личные отношения, однако они могут прекрасно сочетаться с продвижением карьеры и общественной деятельностью. Важно уделить больше внимания духовной сфере, разобраться немного в своем внутреннем мире, хотя с вашим характером это непростая задача.

Скорпион

Двойственные, неожиданные, будоражащие и труднообъяснимые ситуации могут стимулировать ваши любовные отношения. Как это ни банально прозвучит, раскрывая душу, вам придется открыть и кошелек. А может быть, и пожертвовать собственной системой ценностей. Можно рассчитывать на порядочность партнеров, а остальное будет зависеть от широты вашей души и объема кошелька.

Стрелец

При вашей занятости и замкнутости до вас будет трудно «достучаться». Кстати, супруг давно ждет вашего внимания и помощи. В начале дня дети могут нагрузить вас своими финансовыми проблемами. Не отделяйте себя от близких вам людей — вы настолько связаны, что от близких могут зависеть ваше положение в обществе, авторитет, имидж и состояние.

Козерог

Не исключено, что поначалу вы станете работать над новым проектом скорее ради собственного удовлетворения, затем вас больше заинтересует прибыль. Для достижения своих профессиональных целей не стесняйтесь использовать связи и знакомства.

Водолей

Сегодня вероятны проблемы с позвоночником и суставами. Ваше прекрасное самообладание не позволит вам разболеться всерьез. Вам будут полезны умеренные физические нагрузки. Посетите бассейн, займитесь фитнесом. Профилактические меры по укреплению здоровья принесут пользу особенно тем, кто страдает ревматизмом и болями в позвоночнике.

Рыбы