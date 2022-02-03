Специально заразившая себя ковидом певица умерла

Солистка чешской фолк-группы Asonance Хана Хорко скончалась в прошлые выходные от осложнений, связанных с коронавирусом, которым она заразилась намеренно. Сейчас в некоторых странах мира устраиваются своеобразные коронавирусные вечеринки по типу оспенных вечеринок, на которых родители специально заражают детей ветрянкой, чтобы они поскорее переболели. Аналогичная цель и у организаторов ковидных вечеринок, также надеющихся избежать вакцинации за счёт получения справки о перенесенном заболевании. Именно это и попыталась сделать Хана, которая активно поддерживала в социальных сетях антивакцинаторов, пишет Medikforum.ru.

Сейчас её сын вынужден справляться с потоком не всегда вежливых комментариев. При этом он всё ещё пытается объясниться с пользователями, которые считают подобную позицию его умершей матери преступно неправильной. Всего несколько дней тому назад певица с гордостью сообщила о том, что она заразилась коронавирусом, и было очевидно, что это входило в её планы, и она явно пропагандирует данный выбор.