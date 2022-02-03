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ФОТО И ВИДЕО! ⟩ Элина Нечаева, Андрей Зевакин и другие: смотрите, кто прошел в финал Eesti Laul!

Сегодня в Saku Suurhall состоялся первый полуфинал конкурса Eesti Laul, победитель которого поедет на Евровидение 2022.

В финал прошли:

Элиза - Fire

Андрей Зевакин и Грете Пайа - Mis nüüd saab

Стиг Ряста - Interstellar

Элина Нечаева - Remedy

 Отт Лепланд - Aovalguses

Поздравляем!

Второй полуфинал состоится 5 февраля, а сам финал - 12 февраля. Победитель Eesti Laul будет представлять Эстонию на «Евровидении» в Турине.

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