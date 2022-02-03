ФОТО И ВИДЕО! ⟩ Элина Нечаева, Андрей Зевакин и другие: смотрите, кто прошел в финал Eesti Laul!
Сегодня в Saku Suurhall состоялся первый полуфинал конкурса Eesti Laul, победитель которого поедет на Евровидение 2022.
Сегодня в Saku Suurhall состоялся первый полуфинал конкурса Eesti Laul, победитель которого поедет на Евровидение 2022.
В финал прошли:
Элиза - Fire
Андрей Зевакин и Грете Пайа - Mis nüüd saab
Стиг Ряста - Interstellar
Элина Нечаева - Remedy
Отт Лепланд - Aovalguses
Второй полуфинал состоится 5 февраля, а сам финал - 12 февраля. Победитель Eesti Laul будет представлять Эстонию на «Евровидении» в Турине.