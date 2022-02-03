ЧАРУЮЩАЯ МУЗЫКА ⟩ Венский Штраус-Фестиваль оркестр выступит в Таллинне уже в апреле

Помимо преданности традиционному стилю и истинному венскому звучанию, особенностью оркестра является его очарование и радость от соответствия высочайшим артистическим стандартам.

В выступлениях оркестра есть место юмору и развлечениям, а также художественной глубине. Венский Штраус-Фестиваль оркестр, состоящий из музыкантов крупнейших венских оркестров и великолепных специалистов, стал мировым лидирующим оркестром.

Питер Гут, всемирно признанный эксперт по Иоганну Штраусу, делит пост художественного руководителя оркестра совместно с Вилли Бюхлером, концертным директором Венского симфонического оркестра. Со скрипками в руках они оба продолжают традиции династии Штраусов в 21 веке.

Питер Гут Промо

Высокая степень специализации Венского Штраус-Фестиваль Оркестра на своем основном репертуаре (Гайдн, Брамс, Моцарт, Иоганн Штраус — отец и сын) наградили оркестр практически безграничной свободой в разработке захватывающей концертной программы, полной фантазии и мастерства. Венский Штраус-ФЕстиваль Оркестр искусно пользуется солидным профессиональным и культурным уровнем своих Венских музыкантов в сочетании с ценным вкладом великолепных музыкантов, присоединившихся из других европейских стран. Замечательным результатом такого синтеза является четко выраженный венский характер и отчетливо ощутимый венский стиль выступления.

В родном городе оркестр занимает особое место: с 2000 года новогодние концерты Венского Штраус-Фестиваль оркестра в Большом зале Венского Концертхауса являются одними из самых запоминающихся музыкальных событий уходящего года.

С большой радостью и удовольствием Венский Штраус-Фестиваль оркестр получает восторженные овации зрителей, провозглашая вечно юное обаяние венской музыки.

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