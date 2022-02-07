ВИДЕО ⟩ Организаторы вечеров знакомств My Love Story рассказали, где в Таллинне можно найти свою вторую половинку и как вести себя, чтобы привлечь внимание

Где познакомиться для серьезных отношений? По наблюдениям психологов, этим вопросом чаще всего озабочены девушки и женщины. Мужчины чаще спрашивают, как им познакомиться. Девушки в поисках принца хоть на каком-нибудь коне ходят в кафе и рестораны, тренируются до обмороков в спорт-залах, но безуспешно. Сделать первый контакт с понравившимся тебе человеком - очень сложный шаг.

Знакомства на вечерах My Love Story - это встречи с реальными людьми и подлинные эмоции, эффективный способ познакомиться, вдоволь пообщаться и найти свою половинку. Кроме того, такие свидания экономят время на поиски подходящего партнёра: за несколько часов участники знакомятся со многими людьми и за время диалога понимают, стоит ли продолжить общение, нужно ли назначать свидание, или это не твой человек. По словам Елизаветы и Анастасии, «My Love Story уже чуть более трёх лет проводят вечера знакомств в различных форматах. Есть и большие мероприятия, как, например, Birthday Party, выездные вечера, знакомства также могут проходить в компании за ужином или в формате speed dating».

Анастасия Кулькова (слева) и Елизавета Рунина ФОТО: Ээро Вабамяги

- Как вы находите одиноких участников?

Анастасия Кулькова: вообще находят нас. Но и от нас можно получить так называемое письмо счастья. Мы присылаем анкету для регистрации перед нашим мероприятием, учитываем возраст, общие интересы, и на этом основании создаем группу, куда и приглашаем участников. Если вы получили такое письмо с надписью My Love Story - отказываться не надо.

- Сколько пар, познакомившихся у вас, дошли до ЗАГСА?

Елизавета Рунина: сложно сказать. Официальная свадьба была одна, какие-то пары живут вместе, у некоторых есть уже общие дети. Наше мероприятие дает шанс познакомиться. Дальше отношения вы строите сами.

- Верите в любовь с первого взгляда?

Анастасия Кулькова: конечно, верим. И в любовь вообще, и с первого взгляда тоже. Иногда действительно надо больше времени, чем один взгляд, чтобы присмотреться друг к другу и понять, что этот человек - ваша половинка.

Елизавета Рунина: наша основная категория - женщины и мужчины 30-40+. Все они со своим багажом, возможными обидами и разочарованиями. И люди часто переносят прошлый опыт на новые отношения, или ведут себя наоборот. Например, если прошлая девушка много требовала от мужчины и ему казалось, что она его банально разводит, то, встречаясь, с новой, мужчина часто показывает себя жадным, оправдывая свое поведение тем, что хочет проверить искренность чувств. Но мужчина всегда охотник, и чтобы заманить добычу в свои силки, он должен постараться. Хочу сказать всем: стройте новые отношения с чистого листа. Говорите друг с другом обо всем, и чем больше вы будете проговаривать, тем проще и гармоничнее будут ваши отношения.

- Что в этой коробочке?

Пирожные с фирменной символикой My Love Story ФОТО: Ээро Вабамяги

Елизавета Рунина: ко Дню всех влюбленных мы заказали фирменные пирожные с эмблемой My Love Story. Выбирали долго, наверное, прошли пять дегустаций. На каждом пирожном есть куар-код. Ты наводишь на него свой телефон и выходишь на нашу страничку в Инстаграме. Так легко можно узнать о нашей деятельности и получить информацию овечерах знакомств. Это прекрасный подарок и для своего любимого и для одинокого друга, который мечтает найти вторую половинку.

Советы от организаторов My Love Story

1. Не бойтесь быть активными и проявлять симпатию.

2. Ссоциальные сети расслабили нас, и мужчины бояться подходить и знакомиться вживую. Но если вы видите человека, кто вам симпатичен, не бойтесь подойти и познакомиться! Так как на самом деле женщины очень ждут первого шага от мужчин. Женщина, видя интерес к ней, может лишь взглядом показать, что мужчина ей симпатичен. А мужчине такой знак придаст уверенности и решительности и поможет действовать.

3. Женщины, будьте более приветливыми! Как говорят сами мужчины, им порой не хватает легкости в общении со слабым полом.

4. Не всегда можно понять с первой встречи, ваш ли это человек, поэтому попробуйте пообщаться ещё, дайте возможность мужчине открыться. Не секрет, что мужчина, которому нравится женщина, начинает вести себя непонятно: краснеет, бледнеет, может невнятно выражать своим мысли. А девушка не всегда понимает причину такого смятения и считает мужчину, мягко говоря, не очень подходящим.