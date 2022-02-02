ФОТО ⟩ Смотрите, эти особняки российских олигархов в Лондоне отберут, если Россия начнет войну с Украиной

Британские СМИ обнаружили в столице Великобритании элитную недвижимость, которая принадлежит российским олигархам и может быть отнята местными властями.

Как сообщает издание The Daily Mail, владельцы зданий входят в круг приближенных российского президента Владимира Путина.

Как заявила ранее в эфире телеканала Sky News глава МИД Британии Лиз Трасс, они могут столкнуться с конфискацией собственности в Королевстве в случае эскалации ситуации на Украине и вторжением на ее террориторию российских войск.

Конкретные имена Трасс не называла. В свою очередь сообщение газета подтвердила картой, на которой совместила портреты собственников и места расположения принадлежащих им особняков.

В их числе один из богатейших людей Великобритании Алишер Усманов с состоянием 13,4 млрд фунтов стерлингов. По сведениям журналистов он является собственником дома в Хайгейте и особняка в Суррее.

Еще одно имя на карте издания – Олег Дерипаска, которого СМИ называют «магнатом, близким к господину Путину».

В его собственности находятся два особняка – на Белгрейв-сквер и соседней Итон-сквер.

Тем временем есть престижная квартира в британской столице и у главы госкорпорации ВЭБ, бывшего вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

Издание сообщает, что чиновник владеет ему пентхаусом в5 380 кв. футов в Уайтхолл-корт в Вестминстере. Цена квартиры составляет 11,4 млн фунтов. В ней шесть спален и гостиная с видом на Темзу.

На севере Лондона есть элитный особняк, который принадлежит миллиардеру и сооснователю «Альфа-групп» Михаилу Фридману.

Дом, более напоминающий дворец, носит название «Этлоун-Хаус». По сведениям издания Фридман заработал 3,7 млрд фунтов в 2013 году при продаже акций российского нефтяного гиганта ТНК-ВР.

В статье также упоминается «близкий Путину» глава правления российского банка ВТБ Андрей Костин. Упоминается, что россиянину позволили стать спонсором знаменитого цветочного фестиваля в Челси.

Напомним, что ранее британские СМИ сделали прогноз о том, кто из российских богачей, близкий к Путину, может попасть под ограничительные меры Лондона.

Как сообщает The Sunday Times, в список издания попали 1 000 богатейших людей Британии, которые владеют акциями, землей, недвижимостью или произведениями искусства, без учета скрытых от СМИ вкладов в банках.

Среди россиян в список попал Леонид Блаватник (15,2 млрд фунтов стерлингов ($20,6 млрд), который во время пандемии потерял 1 млрд. Он известен, как инвестор в российскую компанию «Ренова», а также ряда музыкальных проектов и СМИ. Его имя получило новое крыло музея Tate Modern за пожертвование в 50 млн фунтов.

Второй русский в списке – Евгений Швидлер (1,1 млрд фунтов ($1,5 млрд). Известен как близкий друг Романа Абрамовича, член Совета директоров «Евраза».

Елена Батурина, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, находится на 160-м месте (882 млн фунтов ($1,1 млрд). Она является собственницей отельной сети в России, Ирландии, Чехии и Австрии, а также, как инвестор, вкладывается в возобновляемые источники энергии в Европы.

Кроме того, Батуриной принадлежат 75% акций строительной компании в Германии. Проживает в британском Гемпшире.

Британскую собственность российских олигархов эксперты издания оценили в в 1,1 млрд фунтов стерлингов. В список также входят экс-менеджер «Газпрома» Андрей Гончаренко, экс-глава Внешэкономбанка Владимир Чернухин, россиянка Ольга Слуцкер, владелец акций «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельников.