В какие дни 2022 года стоит устраивать свадьбу, чтобы брак был самым счастливым

Что нужно учесть

При выборе даты торжества, тем более свадьбы, нужно учитывать сразу несколько моментов, чтобы все прошло как по маслу:

Удачный ли сезон. Если температура на улице меньше 10 градусов — лучше отложить все до теплых дней.Подходящий ли день. Сверьтесь с календарем и убедитесь, что в этот день нет никаких крупных праздников. Кроме того, не забывайте, что будний день тоже заметно сократит количество гостей на празднике.И при всем этом нужно держать в голове, что дата свадьбы — не на один раз. Проведя торжество в неподходящую дату, вы обречете себя год за годом испытывать одни и те же проблемы: то слишком холодно, то у всех друзей уже другие планы на этот праздник, то еще какие-нибудь препятствие, о котором вы бы никогда не подумали, пишет Life.ru.

Специалисты уже все просчитали и определили самые удачные даты для проведения свадьбы в 2022 году. И 22 февраля в этом списке нет.

Даже если молодожены не верят в "магию чисел" (и их можно понять), в 2022 году специалисты советуют обратить внимание на даты, в которых побольше двоек. 2-е и 22-е число каждого месяца вполне подойдут. Особенно красиво будут смотреться февральские даты, но сейчас получить заветную запись в загсе уже практически невозможно.

На какие красивые даты еще можно претендовать

Исходя из описанных выше советов, специалисты отрасли рекомендуют присмотреться к следующим датам:

2.07.2022 (второе июля 2022 года, суббота);

22.07.2022 (двадцать второе июля 2022 года, пятница);

20.08.2022 (двадцатое августа 2022 года, суббота).

Сентябрь и октябрь тоже можно обсудить, особенно если вы живете на юге. Есть такие неплохие даты:

2.09.2022 (второе сентября 2022 года, пятница);

22.09.2022 (двадцать второе октября 2022 года, суббота).

Что говорит луна?

Если же вы хотите предотвратить все возможные неурядицы, то можно посмотреть, что говорят астрологи. По их словам, жениться обязательно нужно после новолуния — когда луна растет. Почему? Есть логичное объяснение. Считается, что время увеличения лунного диска — самое благоприятное для того, чтобы начинать что-то новое, и брак не исключение.

Сверяемся с церковным календарем

И последнее — для женихов и невест, которые придерживаются православных взглядов. Им нужно свериться, не приходится ли их идеальная дата на один из дней постов, которых в году очень много. Ведь в пост нужно не только воздерживаться от скоромной пищи — свадьбы устраивать тоже нельзя.

Вот какие даты точно не подойдут:

с 7 марта по 23 апреля (Великий пост);

с 20 июня по 11 июля (Петров пост);

с 14 по 27 августа включительно (Успенский пост);