Скончался звезда сериала «Рабыня Изаура» Исаак Бардавид

Актера не стало в минувший вторник. Трагическую новость подтвердил внук Исаака: «У него были осложнения из-за хронического респираторного заболевания и сердце не выдержало. У него наблюдалось критическое состояние легких. Он очень плохо дышал, и скорость оксигенации была низкой», пишет Starhit.ru.
Бардавид ушел из жизни в возрасте 90 лет в одной из клиник Бразилии. Близкие и друзья помнят актера, как настоящего оптимиста. Однако в последнее время на его долю выпало много испытаний.
«Исаак всегда заставлял других улыбаться, шутил и всегда был счастлив. Но недавно он стал задаваться вопросом: «Почему я все еще жив?». В период пандемии он получил много известий о смерти друзей-актеров озвучивания и все больше грустил», — делятся родственники звезды.
Напомним, что за плечами Бардавида десятки работ в кино и сериалах. Прежде всего он известен, благодаря съемкам в телехите «Рабыня Изаура», где исполнил роль Франциско, а также работе в качестве актера дубляжа. Его голосом говорят в бразильских локализациях Росомаха, Фредди Крюгер, Тигра из «Винни Пуха» и многие другие персонажи.
Несмотря на проблемы со здоровьем и преклонный возраст, артист продолжал активно работать. В феврале Исаак планировал выпустить свою вторую книгу. Внук обязался завершить сочинение звездного дедушки и представить роман к запланированному сроку. «Целую всех, и пусть у вас будет достаточно здоровья, чтобы достичь своего счастья», — заключил он.