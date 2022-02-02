Скончался звезда сериала «Рабыня Изаура» Исаак Бардавид

Актера не стало в минувший вторник. Трагическую новость подтвердил внук Исаака: «У него были осложнения из-за хронического респираторного заболевания и сердце не выдержало. У него наблюдалось критическое состояние легких. Он очень плохо дышал, и скорость оксигенации была низкой», пишет Starhit.ru.

Бардавид ушел из жизни в возрасте 90 лет в одной из клиник Бразилии. Близкие и друзья помнят актера, как настоящего оптимиста. Однако в последнее время на его долю выпало много испытаний.

«Исаак всегда заставлял других улыбаться, шутил и всегда был счастлив. Но недавно он стал задаваться вопросом: «Почему я все еще жив?». В период пандемии он получил много известий о смерти друзей-актеров озвучивания и все больше грустил», — делятся родственники звезды.

Напомним, что за плечами Бардавида десятки работ в кино и сериалах. Прежде всего он известен, благодаря съемкам в телехите «Рабыня Изаура», где исполнил роль Франциско, а также работе в качестве актера дубляжа. Его голосом говорят в бразильских локализациях Росомаха, Фредди Крюгер, Тигра из «Винни Пуха» и многие другие персонажи.