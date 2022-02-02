Астролог Игорь Манг заявил в недавнем прогнозе на начало года: «Я не исключаю возможности крупного военного конфликта в 2022 году». В тот момент это все еще казалось далеким и маловероятным. Сегодня положение дел в мире уже таково, что военная угроза кажется реальной. Стоит обратить внимание на то, что говорит этот человек. Послушаем его прогноз на этот год, пишет naine.postimees.ee.