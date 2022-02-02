Астролог Игорь Манг заявил в недавнем прогнозе на начало года: «Я не исключаю возможности крупного военного конфликта в 2022 году». В тот момент это все еще казалось далеким и маловероятным. Сегодня положение дел в мире уже таково, что военная угроза кажется реальной. Стоит обратить внимание на то, что говорит этот человек. Послушаем его прогноз на этот год, пишет naine.postimees.ee.

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Манг также предсказывает: «Во многих странах ожидаются экономические кризисы, которые увеличат бедность. Финансовый пузырь может лопнуть, начнется глобальный хаос. Это тоже результат грабительского управления экономикой и ответ на пытку , которой подвергается природа».

За несколько месяцев ситуация в мире стала намного напряжённее. Что будет дальше?