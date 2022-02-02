Аркадий Инин: Мережко считал, что «ковид придумали враги России» и отказывался носить маску

Российский и советский драматург, заслуженный деятель искусств РФСФР Аркадий Инин рассказал о том, с чем, на его взгляд, может быть связана смерть его друга, режиссера Виктора Мережко.

В беседе с NEWS.ru он пояснил, что режиссер не верил в реальность инфекции и «презирал» маски, которые носили окружающие. Мережко считал, что COVID-19 «придумали враги России», на что Инин возражал, что вокруг от ковида «ушло» множество общих друзей. По словам Инина, Мережко спрашивал его, зачем тот ходит в маске, если ковида нет. «Переубедить друга мне так и не удалось, — рассказал он, добавив, что с такими убеждениями Мережко не носил маску в общественных местах.

Причиной смерти 84-летнего драматурга, сценариста и режиссера стали последствия ковида, которые тот перенес крайне тяжело.

После сообщения о времени проведения похорон одного из самых знаменитых кинодеятелей своей эпохи, перенести время попросила его дочь, Мария Мережко. По ее словам, семья не успевает оформить к 1 февраля все документы, а медики – привести тело покойного в порядок.

Так, похоронный транспорт прибыл в Москву из Петербурга только сегодня утром. По новой информации, прощание пройдет 3-го числа в Большом зале Дома кино.

Местом упокоения режиссера станет столичное Троекуровское кладбище.