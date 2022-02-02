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Астролог предупредила 4 знака Зодиака о большом богатстве в феврале

Богатство. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Астролог Юлия Николаева рассказала, что четыре знака зодиака в феврале 2022 года имеют все шансы на получение крупной суммы. Это может быть прибыль от нового проекта или помощь родственников и близких людей, сообщает mk.ru.

Смена текущей работы на высокооплачиваемую может ожидать в наступившем месяце Стрельцов. Причем, как сообщает портал "Астромеридиан", на новой работе придется пахать, но зато и материальное вознаграждение будет особым. Не исключено, что Стрельцам неожиданную помощь окажут родственники или близкие. Прибыльными в этом месяце будут занятия психологией, эзотерикой. Удачу принесет охранный, ресторанный и гостиничный бизнес.

Прокачать финансовую сферу жизни смогу в феврале 2022 года Овны, потому что деньги посыплются на них, как из рога изобилия. В этот периоде на работе Овнам могут выплатить премию или поднять зарплату, а некоторых позовут на работу в государственные структуры. В середине месяца у Овнов могут появиться тайные источники дохода.

Прибыль и достаток ожидают в последний месяц зимы Тельцов. Не исключено, что представители этого знака обзаведутся ценными контактами за границей, что позволит реализовать прибыльные проекты. При этом у Тельцов могут возникнуть обширные планы по обустройству в другой стране и открытию там бизнеса. Тельцы смогут заработать и издательской, литературной или научной деятельностью.

Все труды Раков окупятся в феврале. Они смогут найти новых клиентов и благодаря этому существенно расширить бизнес и заработать. Чтобы это произошло, астролог рекомендует во всем и везде искать перспективы сотрудничества. Не исключено, что Раки смогут заключить выгодный и счастливый брак.

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