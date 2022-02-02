Гороскоп на 2 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

Этот день символизирует ложь, обман, кражи. Овны будут разочарованы в ком-то из близкого окружения. Тщательно проверяйте поступающую информацию (чтобы она не оказалась ложной), правильно оформляйте документы, следите за сохранностью своего имущества.

Телец

Вас ждут контакты с интересными неординарными людьми. Общаясь с ними, вы неожиданно откроете новые источники доходов, о которых раньше не подозревали. Руководители Тельцы сумеют найти правильный выход из спорной ситуации. Бизнесменам необходимо тщательно просмотреть свои дела.

Близнецы

На фоне суеты и обычных ежедневных хлопот вы можете получить Божественное откровение через беседу с необычным человеком, вещий сон, чтение Библии или книг о житии святых. Хороший день для посещения храма, духовного общения, задушевных бесед с друзьями и близкими.

Рак

Многие Раки будут вынуждены тратить большие деньги на авантюры, сомнительные предприятия. Может быть, вы рискуете совершенно неоправданно, польстившись на большую прибыль, которую можете и не получить, тем самым вы обрекаете себя на неудачу.

Лев

Аспекты планет сделают этот день очень сложным для любовной сферы. Эмоции накалены до предела. Не исключены разлуки, расставания, временные разрывы. Вероятна нестабильная обстановка в семье. Если вам кто-то надоел, то на время разойдитесь с этим человеком в разные стороны. Мудрые говорят: «Большое видится на расстоянии». В конце дня избегайте финансовых махинаций — это западня.

Дева

Сегодня многим Девам будет трудно справляться с круговертью событий. Встречи могут срываться по не зависящим от вас причинам. В первой половине дня ищите возможности для наведения мостов и сбора полезной деловой информации по всем интересующим вас вопросам.

Весы

Вероятно, ваши расходы по дому превысят, на ваш взгляд, разумные пределы. Поэтому в супружеских отношениях возможно значительное охлаждение. Вы будете обидчивы сверх меры. Постарайтесь не реагировать на мелкие обиды и не мстить по пустякам, это совсем не в ваших интересах. Созерцайте, как делают это японцы, цветущий сад.

Скорпион

Влияние планет усиливает лень, склоняет к беспорядку и неряшливости. Много сил потратится на мелочи жизни и ненужную суету. Общий совет для Скорпионов в этом случае: меньше говорите и больше делайте, особенно в том, что касается конкретных проектов и помощи людям.

Стрелец

Между Стрельцами и их близкими может «пробежать черная кошка» на почве ревности, скорее всего беспочвенной. Вам следует обуздать свой слишком критичный ум, острый язык, различные предубеждения, улучшить отношения с братьями и сестрами, самокритично анализировать свои поступки и отказаться от поспешных решений.

Козерог

В этот день ваши дела могут затормозиться, а усилия не достигнут цели. И все из-за того, что вам будет трудно правильно выбрать точку приложения сил. Вас могут использовать в корыстных целях. Не соглашайтесь менять работу, даже если вам посулят золотые горы.

Водолей

В этот день могут реализовываться надежды. Будучи очень любознательными и разносторонне развитыми, многие Водолеи найдут такую работу, которая им будет интересна, и они смогут проявить себя. Вы, бесспорно, талантливый человек, но при этом не должны пренебрегать мнением окружающих. Вам готовы помочь, следует лишь позволить это сделать.

Рыбы