Первое фото изменившейся из-за рака Анастасии Заворотнюк слили в Сеть

Впервые о болезни 50-летней звезды комедийного сериала «Моя прекрасная няня» заговорили пару лет назад. Красавица-брюнетка пропала с экранов вскоре после появления на свет младшей дочери Милы. Девочка, появившаяся на свет в октябре 2018 года, была зачата с помощью ЭКО.
Тогда в кулуарах заговорили о том, что именно эта процедура, как и в случае с Жанной Фриске, подтолкнула развитие онкологического заболевания. И вот уже больше двух лет Анастасия борется с раком мозга.
Близкие люди Заворотнюк – ее муж, фигурист Петр Чернышов, и дети – не сообщали никаких подробностей о состоянии артистки. Также до сих пор в интернете не было ни одного кадра, на котором была бы запечатлена звезда.
Однако, как утверждают в социальных сетях, теперь фото изменившейся из-за рака актрисы все же слито. В многочисленных пабликах появился снимок будто бы с камер ГИБДД. На нем запечатлена машина с мужчиной и женщиной внутри.
Мужчина за рулем несколько напоминает Чернышева, а дремлющая на пассажирском кресле женщина похожа на Заворотнюк, если бы та прибавила в весе. Впрочем, качество фотографии оставляет желать лучшего, так что это вполне могут быть совершенно другие люди.
Тем не менее это не помешало поклонникам начать бурные обсуждения. «Удалите снимки! Столько времени они все держали в тайне, имеют право!», «Все как с Жанной Фриске…», «Бедненькая, всем сердцем желаю ей здоровья», «Похоже на фотошоп вообще», «Я не верю, что это она, любую брюнетку так сфоткай, и то же самое будет», – пишет народ.