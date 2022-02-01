Впервые в Эстонии! Кумир молодежи Хабиб едет в Таллинн!
4 марта 2022 в клубе MJClub (Парда, 9, Таллинн) впервые даст концерт в Эстонии кумир молодежи Хабиб!
4 марта 2022 в клубе MJClub (Парда, 9, Таллинн) впервые даст концерт в Эстонии кумир молодежи Хабиб!
Двери открываются в 19:00, ориентировочно мероприятие MJ YOUNGFEST продлится до 22:30. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослых.
Билеты в продаже ЗДЕСЬ!
Хабиб — российский певец и видеоблогер. Участник шоу «Песни» на телеканале ТНТ. Известен как исполнитель хитовой песни «Ягода малинка».
Смотри видео-приветствие артиста!
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