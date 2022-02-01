НЕ РТУТЬ И НЕ РАК ⟩ Раскрыты детали болезни Андрея Малахова: результаты не слишком обнадеживающие

Слухи об ухудшении здоровья Андрея Малахова нашли свое подтверждение. Телеведущий действительно имеет серьезные проблемы медицинского характера.

Один из специалистов, к которому ранее обращался 50-летний телеведущий, рассказал, с какими недугами борется Андрей. Так, по его словам, шоумен некоторое время назад сталкивался с серьезным вирусным заболеванием. Оно никак не проявляет себя, но может быть смертельно опасным.

В случае Малахова, возможно, речь может идти о хроническом течении болезни. Кроме того, сообщается о синдроме, который мог развиться из-за разрушения клеток, в том числе при опухоли.

Как пишет сайт mk.ru, одним из факторов для такого предположения стали результаты исследований. Согласно им, один из показателей превышал норму более чем в 100 раз. Однако иных подробностей эксперт не привел.