Как маленькая каморка в Таллинне стала инкубатором диджеев с мировым именем!

Вопреки распространенному мнению о современности профессии диджея, она появилась еще в первой половине XX века. И если раньше известных диджеев можно было пересчитать по пальцам, то сейчас это ремесло стало родным для сотен тысяч представителей данной профессии. Разумеется, в высококачественном «диджеинге», как и в других профессиях, требуются специальные навыки и знания.



К счастью, в Таллинне есть специальное место, где можно обучиться этим навыкам у профессионала с большим стажем и опытом работы в этой сфере - Пэетером Таймом.



В этом году «Молодежной ди-джей-школе» (Noorte DJ kool) исполняется 19 лет. Изначально это был кружок по интересам, который начал свою работу в 2003 году в Тарту. При создании школы Пеэтер преследовал цель продвижения электронной танцевальной музыки и клубной культуры в Эстонии. В диджей-школе все желающие могут ознакомиться с техникой исполнения и научиться навыкам диджея. Студии «Молодежной диджей-школы» находятся в Тарту и в Таллинне.

Первый раз слово диск-жокей (англ. disc jockey) прозвучало в 1935 году от американского комментатора Уолтера Уинчелла. Он использовал этот термин по отношению к радиоведущему Мартину Блоку (первому диджею, который стал впоследствии звездой. Позже это словосочетание сократили до привычной нам теперь аббревиатуры DJ, от которой появилось производное «диджеинг» (англ. DJing), то есть работа диджея, пишет DJ.ru.

- Кто ваш любимый диджей?



- Ой, у меня их много. Я очень люблю Свена Фэта (Sven Väth) - он считается отцом техно (направление в электронной музыке - прим.ред). Очень нравится Марко Карола. Их много, но вот эти двое были моими идолами. Очень нравятся их выступления, сам много раз бывал на их тусовках, в основном на Ибице, где они часто выступают. Это очень хорошие ребята.

- Ваши самые успешные ученики?

- Самые успешные, которыми я гордился, горжусь и буду гордиться - это братья Марек и Артур Фалгот или более известные, как Bombossa brothers.

- Возраст вашего самого старшего ученика и самого младшего?

- На данный момент из тех, кто посещает мою школу, самому младшему ученику всего 7 лет, он занимается в филиале в Тарту, а самому старшему, если не ошибаюсь, 38. То есть диджеем можно стать в любом возрасте.



По словам Пеэтера больше студию посещают парни, а не девушки. Это обоснованно тем, что у многих диджеинг до сих пор ассоциируется с клубной культурой, которая, в свою очередь, ассоцируется с наркотиками. Но, последнее время, все больше девушек интересуются диджеингом, не обращая внимания на эти вещи.

Люди, которые хотят стать диджеями, в первую очередь, очень любят музыку и хотят донести свой музыкальный вкус до других. Тем самым предоставляю окружающим радость жизни и радость танца, и просто кайфовать от этого,

- говорит Пеэтер.



- Чтобы вы посоветовали начинающим диджеям?

- Самое главное - это быть смелым и амбициозным. Стоит быть немножко надоедливым, но в хорошем смысле, то есть не стесняться продвигать свои услуги. Быть дерзким. Диджей артист априори не может быть скромным. Главное - любить музыку.



Как говорит Пеэтер, основной задачей диджея является связь треков бесшовным миксом (англ. seamless mix), чтобы слушатели не поняли, где произошла смена треков. Этот навык диджеи оттачивают дольше всего. Но, по факту, главная цель диджея - это веселить публику. Поэтому, помимо плавного перехода треков, у него остается много времени на различные эффекты, которые сделают сет (выступление - прим.ред.) живым и энергичным.

- За сколько можно научится диджейству? Я, конечно, понимаю, что это все индивидуально. Но все-таки...