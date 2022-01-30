МЕЛО, МЕЛО ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ ⟩ Застрявшие вчера в снегах рассказывают об ужасных погодных условиях и дорожном апокалипсисе

В полдень в субботу Департамент транспорта предупредил, что сильный снег и мокрый снег, как ожидается, начнут распространяться с островов на материк. Синоптик Каира Кийтсак отметила в социальных сетях, что в 18:00 на Осмуссааре был зафиксирован порыв ветра скоростью 28,5 м/с.

Воздушное сообщение нарушено

Джейн Калласте, специалист по коммуникациям Таллиннского аэропорта, сообщила Elu24 в 21:30, что несколько рейсов в Таллинн были отменены или перенаправлены в близлежащие аэропорты, погода, конечно же, повлияла и на вылет самолетов - все они были отменены.

«Сейчас в Таллинне сильный боковой ветер, что затрудняет посадку. Решение о посадке воздушного судна всегда принимает экипаж самолета, отдавая приоритет безопасности», — говорит она. Снегоуборочная техника работала в авральном режиме, расчищая взлетно-посадочные полосы, но это было недостаточно, чтобы самолеты могли взлетать и садиться

Кейла - Хаапсалу

Янек, который возвращался домой из Кейла в Хаапаллу, рассказал в социальных сетях, что поездка была одной из «самых жестоких» путешествий в его жизни.

«Хочешь настоящего экстрима, сейчас, сейчас и сейчас? Пожалуйста, езжай из Кейла в Хаапсалу, и ты получишь свою долю адреналина, - пошутил он, только что пройдя этот зимний квест. - Я рад, что вернулся домой живым».

Янек заявил что, ездит по этой дороге более пяти лет и повидал всевозможные погодные условия, однако опыт, полученный 29 января, стал самым опасным и одним из труднейших. «Это было похоже на то, как если бы вы смотрели «Звездные войны» всю дорогу. Моя спина была мокрой от напряжения и страха, когда я вылез из машины».

Пярну - Таллинн

Урмет Тамбре, глава уголовного бюро Северной префектуры полиции, признался, что опоздал с выездом из Пярну и попал в самый эпицентр шторма. «Несколько часов тяжелой езды из Пярну в Таллинн. Видимость местами была 10 метров, а местонахождение надо было искать только с помощью с GPS, так как все дороги были напрочь занесены снегом».

Урмет ехал за впереди идущей машиной. «Большую помощь оказал грузовик, чьи яркие задние фонари указывали мне путь. За мной ситуация была еще хуже», - констатировал Урмет.

Таллинн

В фейсбуковской группе «EZ-дуны!» пользователи публиковали снимки занесенных снегом и потому непроходимых дорог.



Вчера в 21:20 стало известно, что на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру около Тапа 8 автомобилей застряли в снегу. В 23.10 машины смогли тронуться, но застрвяших автомобилей было уже около 60. Вчера в 21:20 стало известно, что на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру около Тапа 8 автомобилей застряли в снегу. В 23.10 машины смогли тронуться, но застрвяших автомобилей было уже около 60.

В 21.50 из муниципалитета Козе пришло сообщение о том, что одна машина выехала за пределы шоссе, застряла в снегу, и люди не могут выбраться из машины, а бензин закончился.

И подобных новостей о застрявших на дорогах автомобилях вчера вечером было много.