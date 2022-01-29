Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля для всех знаков Зодиака

Дева

Девы, будучи самыми искренними Знаками Зодиака, могут нажить себе проблемы, сказав что-то лишнее. Важно уметь признаваться в чувствах, но астрологи настоятельно рекомендуют делать это осторожнее. Первое, о чем стоит помнить всем открытым людям этого Знака, — осторожность. Слова могут быть сильнее поступков. Они могут разрушить отношения, дружбу, какими бы хорошими они до этого момента ни были. Также астрологи советуют ничего не терять в этот период: потерянное в начале февраля уже никогда не вернется к Девам назад.

Весы

Весам познать счастье помогут другие люди. Нужно прислушиваться к советам и рекомендациям близких и друзей. Также на пути к просветлению важно будет ознакомиться с семью индейскими мудростями. Чем больше знаний и опыта впитают в себя Весы, тем лучше для них. Астрологи советуют направить вектор мыслей в сторону той сферы, которая сейчас находится в наибольшем упадке. Нужно изменить свою жизнь, но для этого придется «встать с дивана». Хватит терпеть хаос и проблемы. Настало время взять всё в свои руки.

Скорпион

Самый большой враг любого Скорпиона в период с 31 по 6 число — негативные установки. Они будут мешать добиваться желаемого и лишать Скорпионов счастья. Если есть какие-то разногласия с близкими, друзьями или партнерами, лучше посвятить эти семь дней их урегулированию. Настало время примирения, поиска компромиссов. В любовной сфере можно действовать по наитию, а вот в делах и в работе нужно не отключать логику. Если будут какие-то безосновательные сомнения относительно предстоящих дел, лучше прислушаться к внутреннему голосу.

Стрелец

Это очень благоприятная неделя для представителей данного Знака Зодиака. Астрологи считают, что Стрельцам легко удастся побороть черную полосу в жизни. Мощный заговор от проблем и неудач ускорит этот процесс. Важно стремиться к переменам. Даже не самые лучшие на первый взгляд изменения в итоге окажутся благоприятными. Все изменения начинаются с малого, так что нужно просто начать. Неделя обещает быть крайне плодотворной для трудолюбивых и ответственных Стрельцов. Ветер может смениться со встречного на попутный.

Козерог

Козерогам удастся исполнить заветное желание и привлечь удачу. Эта неделя для них будет успешной во всех смыслах. Текущее положение планет удачно для начала новых дел и решения накопленных забот и проблем. Астрологи советуют быть внимательнее к близким людям, а также сторониться конфликтов. Импульсивность Козерогов может стоить им очень дорого. Все трудности и проблемы этого периода стоит воспринимать как возможность стать лучше. Не нужно бояться просить помощи у близких, но без приказного тона. Важно быть вежливыми.

Водолей

Начало недели будет очень непростым. Если вдруг в жизни все станет плохо, три главных совета помогут людям этого Знака найти выход из сложившейся ситуации. Не лишним будет научиться доверять своей интуиции. Шестое чувство будет усилено Меркурием, особенно с 4 февраля. Все возможные невзгоды быстро пройдут и не оставят следа в душе этих людей, так что не стоит настраиваться на худшее. После тяжелых трудовых дней важно правильно отдыхать. Не стоит ходить куда-то, если есть физическая усталость. Всем, кто работает в офисе, наоборот, нужно больше гулять.

Рыбы