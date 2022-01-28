МЕСТЬ? ⟩ Жителю Ласнамяэ изуродовали автомобиль средь бела дня

«Может быть кто-нибудь видел, кто около Läänemere Selver занимался этой ерундой между 12:00 и 12:30? В полицию заявление подано», – говорится в сообщении в одной из групп в Facebook.

Тоомас сказал Elu24, что он был в магазине всего 20-25 минут: «Я вышел и столкнулся с таким неприятным сюрпризом». Мужчина понятия не имеет, кто мог стоять за этой проделкой. «Врагов нет, насколько мне известно», – сказал он.

Однако водитель не спешит мыть машину. «Это будет сделано в понедельник. Самому трогать не стоит, это может испортить краску, потому что она все-таки изрисована баллончиком, – пояснил он. – Мы надеемся, что полиция сделает свою работу и хулигана найдут».

Идешь в магазин на 20 минут и твой день испорчен.

«Больше не делают различия между стеной дома и автомобилем», – написал один из комментаторов. Некоторые высказали предположения о причинах поступка. «Пусть автовладелец вечером спокойно подумает, с кем у него недавно были стычки и кто на это способен», – предложил один из них. Другой заявил, что мужчина наступил кому-то на ногу или задолжал.

ФОТО: Erakogu

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт подтвердила Elu24, что в пятницу в 12:28 полиция получила сообщение о том, что автомобиль Volkswagen Touareg был испачкан аэрозольной краской на автостоянке Selver на Ляэнемере-теэ.