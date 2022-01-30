СПАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ ⟩ В Таллинн пришла фирма Askona, предлагающая товары для хорошего сна: давайте посмотрим на цены!

В Таллинне открылся представительский салон-магазин фирмы Askona, торгующей матрасами и аксессуарами для сна. Приглашенные на презентацию гости с удовольствием протестировали кровати, маасажные красла, ортопедические подушки и различные массажеры, предназначенные для крепкого сна и богатырского здоровья.
Знаете ли вы, что самая полезная для здоровья и действительно комфорная поза для сна, это когда ноги расположены чуть выше уровня сердца? Попробуешь полежать на такой кровати с подъемным механизмом несколько минут и понимаешь, что привычные для нас кровати явно проигрывают асконовской.
Лозунг компании, уверена, поддержат многие: спать, чтобы жить. И с этим утверждением не поспоришь, ведь от качества сна зависит наше настроение на день, работоспособность и здоровье.
Вот этот восхитительный массажер, от которого балдеют котики, теперь можно купить и у в Таллинне. Sleep.8 Head Massager Power Mood стоит 71 евро, а сколько счастья!
Askona - российская фирма, основанная в 1990 году, названа в честь швейцарского городка, где проводится множество кино- и музыкальных фестивалей. Начали с матрасов, которые производились по конверсии на судостроительном заводе, вскоре доросли до собственного завода, стали поставлять матрасы для шведского гиганта IKEA, затем, что логично, руки дошли до изготовления кроватей, запустили линию товаров для сна. Анатомические матрсы разрабатывались под руководством Валентина Дикуля, известного реабилитолога Сегодня 51% акций Askona, которая выпускает 1000 матрасов ежедневно, принадлежит шведскому холдингу Hilding Anders.
Если говорить о рекордах, то Askona создала уникальный матрас стоимость 75 000 долларов.