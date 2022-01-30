СПАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ ⟩ В Таллинн пришла фирма Askona, предлагающая товары для хорошего сна: давайте посмотрим на цены!

Знаете ли вы, что самая полезная для здоровья и действительно комфорная поза для сна, это когда ноги расположены чуть выше уровня сердца? Попробуешь полежать на такой кровати с подъемным механизмом несколько минут и понимаешь, что привычные для нас кровати явно проигрывают асконовской.

Такую шикарную кровать можно заказать и под себя - выбрать длину, ширину, цвет, обивку. ФОТО: Лиана Турпакова

Лозунг компании, уверена, поддержат многие: спать, чтобы жить. И с этим утверждением не поспоришь, ведь от качества сна зависит наше настроение на день, работоспособность и здоровье.

Цены на матрасы разные. Зависит от ваших предпочтений. Цены начинаются с 50 евро, а заканчиваются 2160 евро. ФОТО: Лиана Турпакова

Sleep 8 Stress Free - понятно, что 8 часов обозначает идеальное время для сна. Массажер для лица, снимающий мышечное напряжение, стимулирующий кровобращение и, что очень важно, укрепляющий овал лица. Цена - 80 евро. ФОТО: Лиана Турпакова

Смарт-гаджет очки для светотерапии корректируют сон, избавляют от бессонницы, ускоряют процесс засыпния. Цена - 314 евро. Но спокойный сон стоит того, не так ли? ФОТО: Лиана Турпакова

Мне приглянулась вот эта странная на первый взгляд конструкция - подушка под спину для просмотра телевизора или для работы с компьютером, когда ноут лежит у тебя на коленях, а ты сама в кровати. Цена такой подушки BackRest - 89 евро. ФОТО: Лиана Турпакова

Анатомические подушки различаются формой, габаритами и наполнителями. Они имеют доступную стоимость, неприхотливы в уходе и легко переносят регулярные стирки. Цены начинаются от 16 евро. ФОТО: Лиана Турпакова

Askona делает и мебель для спальни - мягкую, деревянную и металлическую и детской комнаты, а таке шкафы и зеркала. ФОТО: Лиана Турпакова

Вот этот восхитительный массажер, от которого балдеют котики, теперь можно купить и у в Таллинне. Sleep.8 Head Massager Power Mood стоит 71 евро, а сколько счастья!

Askona - российская фирма, основанная в 1990 году, названа в честь швейцарского городка, где проводится множество кино- и музыкальных фестивалей. Начали с матрасов, которые производились по конверсии на судостроительном заводе, вскоре доросли до собственного завода, стали поставлять матрасы для шведского гиганта IKEA, затем, что логично, руки дошли до изготовления кроватей, запустили линию товаров для сна. Анатомические матрсы разрабатывались под руководством Валентина Дикуля, известного реабилитолога Сегодня 51% акций Askona, которая выпускает 1000 матрасов ежедневно, принадлежит шведскому холдингу Hilding Anders.