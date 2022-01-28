Певица из Эстонии получила награду «Песня Года про маму»

Речь идет о композиции «Спасибо, Мама!», написанной Александрой ещё два года назад. Премия «Успешная мама» прошла в январе в Петербурге, и на ней отмечали самых успешных мам Петербурга и Москвы в разных областях. Среди номинантов было много блогеров, были стилисты, дизайнеры, ведущие, владелицы салонов красоты, фотографы, видеографы, руководитель шоу-балета, нутрициолог, таролог и даже представительница такой интересной профессии как подолог. На премию также были выдвинуты известная петербургская певица Афина в номинации «Успешная мама, любимая бабушка, популярная певица в разных жанрах» и знаменитая актриса Алёна Хмельницкая в номинации «Успешная мама — актриса года». В качестве почётного гостя на мероприятии присутствовал и выступал певец, композитор и актёр, участник Фабрики Звёзд, автор песен для Лолиты Милявской, группы «Гости из Будущего» и других российских звёзд Константин Легостаев.

Солистка ЛОТОS завершила работу над подарившей ей успех песней «Спасибо, Мама!» специально к конкурсу «Миссис Санкт-Петербург», в котором она участвовала в 2019 году, завоевав титулы вице-миссис Санкт-Петербург 2019 и Королева Сцены Санкт-Петербург 2019. Песня была исполнена на финале в качестве творческого номера и затронула сердца всех без исключения зрителей в зале, ведь «Миссис Санкт-Петербург» - это конкурс мам! «После конкурса, где бы я ни исполняла эту песню, ко мне всегда подходят женщины, признаются, что они плакали и благодарят меня за неё!», - признаётся певица. Именно поэтому она считает награду справедливой и заслуженной. И вот, спустя 2 с небольшим года, песня нашла своё официальное признание - заветная статуэтка теперь украшает полку дома у Александры. Мы очень рады за соотечественницу и желаем ей дальнейших успехов в творчестве!