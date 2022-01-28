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ФОТО ⟩ Новая участница ABBA? Керсти Кальюлайд посетила музей, посвященный легендарной группе

Президент Керсти Кальюлайд. ФОТО: Ain Liiva

Керсти Кальюлайд поделилась озорным снимком в Instagram из одного очень интересного стокгольмского музея.

«Однажды в Стокгольме…», — пишет Керсти Кальюлайд на фотографии в Instagram stories. Озорной снимок был сделан в музее ABBA в Стокгольме.

Выйдет ли из бывшей главы эстонского государства новый участник легендарной группы?

Керсти Кальюлайд в музее. ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Одна из самых культовых поп-групп, которая наконец-то собралась вместе спустя 40 лет, ABBA объявила в конце сентября, что скоро ожидаются новые синглы и альбом. «Было так приятно снова поработать с вместе», — радостно сказала Люнгстад. «Я так довольна тем, что мы сделали», — добавила она.

ABBA ФОТО: AFP/SCANPIX
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