ФОТО ⟩ Новая участница ABBA? Керсти Кальюлайд посетила музей, посвященный легендарной группе

«Однажды в Стокгольме…», — пишет Керсти Кальюлайд на фотографии в Instagram stories. Озорной снимок был сделан в музее ABBA в Стокгольме.

Одна из самых культовых поп-групп, которая наконец-то собралась вместе спустя 40 лет, ABBA объявила в конце сентября, что скоро ожидаются новые синглы и альбом. «Было так приятно снова поработать с вместе», — радостно сказала Люнгстад. «Я так довольна тем, что мы сделали», — добавила она.