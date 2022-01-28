Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака

Лев

Целеустремленные и деятельные Львы смогут сегодня добиться неплохих результатов. При этом рассчитывать следует только на себя, поскольку при реализации совместных проектов могут возникнуть трудности, а ожидаемая помощь вряд ли будет получена в срок. Можно проводить переговоры, касающиеся смены места работы или условий сотрудничества, Львам-бизнесменам представится возможность расширить свое дело.

В этот день вы без труда найдете общий язык с близкими людьми, и даже обсуждение сложных проблем и серьезных вопросов не приведет к спорам. События дня способствуют укреплению отношений, росту искренности и доверия. Юных представителей знака может ожидать знакомство, которое станет началом серьезного романа.

Дева

День характеризуется ростом напряженности в семейных и романтических отношениях. Происходит переоценка ценностей, ваш перфекционизм порой достигает заоблачных высот, что не всегда вызывает понимание у окружающих. При этом появляется возможность положить начало деловым отношениям, которые станут долгосрочными и выгодными, откроют перспективы для профессионального роста.

Уделите время делам, направленным на получение конкретного результата, не слишком увлекайтесь абстрактными идеями и далекими от реальности прожектами. Ваше здравомыслие сегодня полезно и неисчерпаемо, и ошибкой было бы им не пользоваться.

Весы

День будет весьма плодотворным, особенно у тех представителей знака, кто к любому делу относится творчески. На вашем пути могут возникнуть препятствия, но их мнимая непреодолимость не должна привести вас в замешательство. Это хороший день для посещения лекций и семинаров, обмена опытом и полезной информацией. Общение с единомышленниками позволит в полной мере раскрыть свои таланты и способности.

Непросто поладить с близкими людьми, которые сегодня более обычного требовательны и бескомпромиссны. В сложившейся ситуации важно не скрывать своих желаний, ожидая, пока окружающие о них догадаются, и помнить о том, что правильная постановка задачи – это почти половина ее решения.

Скорпион

Вам без труда удастся покорить любые профессиональные высоты, продемонстрировав окружающим свои выдающиеся организаторские способности и иные таланты. Возможно повышение по службе или получение интересных предложений, которые обещают скорое и значительное увеличение доходов. Держитесь в стороне от любых интриг, не распространяйте непроверенной информации и берегите свою репутацию. Проявления легкомыслия противопоказаны.

В личной жизни не все складывается так, как хотелось бы. Вы невольно провоцируете ссоры, отказываетесь идти на компромиссы, которые близким людям кажутся совершенно необходимыми. Сейчас не время заниматься решением сложных проблем, лучше попытаться забыть о них хотя бы на время.

Стрелец