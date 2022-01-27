ФОТО ⟩ Спасатели сняли человека с башенного крана в центре Таллинна

«Из разговора с мужчиной стало ясно, что он находился в кабине башенного крана на строительной площадке по улице Ластекоду. На место прибыли полиция, спасатели и скорая помощь. Мы попытались связаться с мужчиной по телефону на месте, но, к сожалению, это не получилось. По этой причине мы решили подняться наверх, чтобы безопасно спустить человека вниз. После полуночи мужчину сняли с крана и передали медикам для проверки здоровья. Подробные обстоятельства выяснятся позже, сейчас самое главное, что мужчина благополучно спустился и получил необходимую помощь», – сообщил порталу Limon оперативный руководитель Пыхъяской префектуры Урмас Туйск.