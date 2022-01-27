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ФОТО ⟩ Спасатели сняли человека с башенного крана в центре Таллинна

Спасательная операция на улице Ластекоду ФОТО: limon.ee

Вчера в 21:30 в Центр тревоги позвонил мужчина, разговор которого указывал на то, что ему может требоваться помощь. Кроме этого мужчина сообщил, что находится на башенном кране.

«Из разговора с мужчиной стало ясно, что он находился в кабине башенного крана на строительной площадке по улице Ластекоду. На место прибыли полиция, спасатели и скорая помощь. Мы попытались связаться с мужчиной по телефону на месте, но, к сожалению, это не получилось. По этой причине мы решили подняться наверх, чтобы безопасно спустить человека вниз. После полуночи мужчину сняли с крана и передали медикам для проверки здоровья. Подробные обстоятельства выяснятся позже, сейчас самое главное, что мужчина благополучно спустился и получил необходимую помощь», – сообщил порталу Limon оперативный руководитель Пыхъяской префектуры Урмас Туйск.

Спасательная операция на улице Ластекоду ФОТО: limon.ee
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