ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ В концертном зале Alexela проходит церемония Eesti Muusikaauhinnad 2022

Торжественный гала-вечер Eesti Muusikaauhinnad 2022 начался в 20:00 и будет доступен зрителям на Kanal 2 и портале Limon.

Зрителей ждет ряд выступлений, где известные артисты выйдут за рамки привычного им жанра и удивят чем-то совершенно новым. Ведущие вечера – Лийз Лемсалу и Даниэль Вийналась.

Впечатляющий список исполнителей включает в себя таких исполнителей как: NOËP, 5Minust, Puuluup, Wateva, Genka, YASMYN и Gameboy Tetris. Номинанты на премию были объявлены в начале января в сотрудничестве между Эстонским музыкальным советом (Eesti muusikanõukogu) и Эстонской ассоциацией производителей фонограмм (Eesti fonogrammitootjate ühing).