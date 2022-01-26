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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ В концертном зале Alexela проходит церемония Eesti Muusikaauhinnad 2022

Сегодня вечером проходит торжественная церемония вручения наград Eesti Muusikaauhinnad 2022. Грандиозное музыкальное событие началось в 20:00 в концертном зале Alexela, но первые гости начали прибывать еще до семи часов вечера.

Торжественный гала-вечер Eesti Muusikaauhinnad 2022 начался в 20:00 и будет доступен зрителям на Kanal 2 и портале Limon.

Зрителей ждет ряд выступлений, где известные артисты выйдут за рамки привычного им жанра и удивят чем-то совершенно новым. Ведущие вечера – Лийз Лемсалу и Даниэль Вийналась.

Впечатляющий список исполнителей включает в себя таких исполнителей как: NOËP, 5Minust, Puuluup, Wateva, Genka, YASMYN и Gameboy Tetris. Номинанты на премию были объявлены в начале января в сотрудничестве между Эстонским музыкальным советом (Eesti muusikanõukogu) и Эстонской ассоциацией производителей фонограмм (Eesti fonogrammitootjate ühing).

Смотрите в галерее, кто пришел на грандиозный гала-вечер!

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